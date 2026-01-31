長照整合健保 楊志良：速推保險制

稅收挹注長照基金比率，去年史上首見減少，降幅百分之十四點九，財政部分析原因為房地合一稅、贈與稅跌幅大減。長照服務仰賴稅收，導致財源不穩，恐影響相關服務提供，前衛生署長楊志良說，全球先進國家，均採健保、長照保險合一制度，僅台灣將長照與健保分家，採稅收挹注，面對稅收減少衝擊，政府若有決心，應設法改革，速推「長照保險制」。

不過，台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，稅收制與保險制各有優缺點，最終都會影響民眾負擔，差別在分配效果，只是政府在討論財政議題時，大多會與政治綁定，今年又逢選舉年，不太可能重新思考長照基金制度，只是未來人口快速老化，政府應提早與社會溝通討論。

楊志良說，全民健保制度規畫初期，將健保與長照接合，均採保險制，他在衛生署長任內推動二代健保修法，同時擬定長照保險制度，卻遭遇部分人士反對，認為「長照應另外算」，原因是依健保費用雇主出四成、民眾出六成的規畫，再加上長照所需經費，會讓雇主負擔大幅增加，法案最終未通過，長照所需經費由稅收支應，形成「健保歸健保、長照規長照」現況，而長照與健保分家的現況，讓長照經費缺口更容易發生。

韓幸紋說，若僅從純財務面檢視，目前長照基金餘額仍屬充裕，短期內尚未出現「立即缺錢」的危機，在資金層面，推動長照保險並非迫在眉睫。

若政府未來有意推動保險制，韓幸紋說，關鍵不在長照基金「缺不缺錢」，而是將長照與健保整合，兩者若能整合，能減少民眾在疾病、失能之間，於醫療與長照體系反覆申請、切換的摩擦成本，提升整體照顧效率，這才是推動保險制的價值。

至於房地合一稅挹注長照基金下降，是否要思考再尋找新的稅收財源，韓幸紋說，過去健保補充保費擬擴大股利、股息課徵範圍，即引發強烈社會反彈，也顯示要以其他稅收取代房地合一稅，政治與社會成本都相當高，政府需正視問題，扛起與社會對話的責任。