水利署超前部署迎枯水期 石門、寶二水庫人工增雨

全台進入冬季枯水期，水利署北區水資源分署昨在新竹寶山第二水庫、桃園石門水庫進行人工增雨，今年首度實施。北水分署表示，寶二水庫蓄水率6成3、石門水庫達9成5，昨人工增雨屬「超前部署」，確保桃竹民生、灌溉與產業用水無虞，尤其竹科產業用水、一期稻作灌溉能穩定供水。

北水分署昨在寶二水庫地面施放焰劑2支，距離上次人工增雨間隔589天。北水分署表示，昨集水區陸續降雨，水庫水位逐漸提升，統計至昨下午3時，寶二水庫總蓄水量2459萬噸、蓄水率63.4%，水情與近5年平均數值差不多，近期降雨偏少，新竹產業用水明顯增加，加上一期稻作陸續灌溉整田，為穩定供水實施人工增雨。

另在石門水庫集水區霞雲溪口執行2次人工增雨，與上次間隔199天，昨天集水區也陸續降雨。石門水庫目前蓄水率95.9%。北水分署表示，石門水庫水情尚佳，桃園及石門2灌區正值水圳歲修期間，水庫供水量低。

不過，桃園若進入一期稻作灌溉期，水量需求預估達1.5億噸，高峰期每日需140萬噸，連同110萬噸的民生、產業用水，加上每日供應新竹10多萬噸民生產業用水，枯水期要到5、6月才結束，有必要超前部署實增雨。