影／11輛大型重機集體闖國1大業隧道 「1車1罰」每車最高6000元

今天中午有汽車駕駛人行經國道1北上大業隧道出口時，目擊整排十多輛大型重機騎在大業隧道出口，再騎到西岸高架橋行駛，集體違規闖國道，民眾直呼誇張。國道警調閱高公局CCTV畫面，確認有11輛大型重機騎士行駛國道1號北向大業隧道路段，將「一車一罰」，每車依違反道交條例處3000元以上、6000元以下罰鍰。

「太扯了，一整排大型重機騎在國道1大業隧道出口處，因遇前方堵車，再一起靠右往西岸高架橋行駛。」讀者提供影片顯示，今天上午11時50分，十多輛大型重機騎在大業隧道出口前方道路，讓旁邊的汽車駕駛人十分錯愕，怎麼會闖國道1與汽車爭道。

由於大業隧道出口處右側獅球路另有一個缺口，可從市區道路經此缺口到大業隧道出口處，警方釐清大型重機如何闖入，到底是從大業隧道或獅球路缺口。基隆市警局交通隊表示，該缺口也限制只能汽車進入，即使大型重機從此進入仍屬違規。

國道公路警察局第一大隊表示，經檢視民眾拍攝影片內容，並調閱高公局CCTV畫面，確認有11輛大型重機騎士在上述時段，行駛國道1號北向屬國道範圍的大業隧道路段，經查大隊迄今並未接獲民眾報案，也未有巡邏車發現。

警方說，後續將調閱其他佐證影像，再釐清從哪個路段上國1騎至大業隧道內，將依權責舉發，並加強該路段巡邏取締。呼籲民眾，大型重型機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第92條第7項1款（行駛未經允許公告之路段）規定開罰，處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

第一大隊表示，如果機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

警方說，機車原則禁止行駛國道高速公路。例外情況是汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，且其駕駛人持有大型重型機車駕照滿1年以上及小型車以上駕照得依交通部公告之路段及時段行駛高速公路，才能適用此例外條件。

到目前除國道3甲外，交通部尚未公告其他合法可行駛之國道路段、時段，因此目前國道大多數區段仍禁止行駛。因此汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車行駛高速公路，行駛未經公告允許之路段違反道交條例。