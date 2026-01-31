快訊

澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／11輛大型重機集體闖國1大業隧道 「1車1罰」每車最高6000元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
11輛大型重機集體闖國1大業隧道，監視器確認違規「1車1罰」。圖／讀者提供
11輛大型重機集體闖國1大業隧道，監視器確認違規「1車1罰」。圖／讀者提供

今天中午有汽車駕駛人行經國道1北上大業隧道出口時，目擊整排十多輛大型重機騎在大業隧道出口，再騎到西岸高架橋行駛，集體違規闖國道，民眾直呼誇張。國道警調閱高公局CCTV畫面，確認有11輛大型重機騎士行駛國道1號北向大業隧道路段，將「一車一罰」，每車依違反道交條例處3000元以上、6000元以下罰鍰。

「太扯了，一整排大型重機騎在國道1大業隧道出口處，因遇前方堵車，再一起靠右往西岸高架橋行駛。」讀者提供影片顯示，今天上午11時50分，十多輛大型重機騎在大業隧道出口前方道路，讓旁邊的汽車駕駛人十分錯愕，怎麼會闖國道1與汽車爭道。

由於大業隧道出口處右側獅球路另有一個缺口，可從市區道路經此缺口到大業隧道出口處，警方釐清大型重機如何闖入，到底是從大業隧道或獅球路缺口。基隆市警局交通隊表示，該缺口也限制只能汽車進入，即使大型重機從此進入仍屬違規。

國道公路警察局第一大隊表示，經檢視民眾拍攝影片內容，並調閱高公局CCTV畫面，確認有11輛大型重機騎士在上述時段，行駛國道1號北向屬國道範圍的大業隧道路段，經查大隊迄今並未接獲民眾報案，也未有巡邏車發現。

警方說，後續將調閱其他佐證影像，再釐清從哪個路段上國1騎至大業隧道內，將依權責舉發，並加強該路段巡邏取締。呼籲民眾，大型重型機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第92條第7項1款（行駛未經允許公告之路段）規定開罰，處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

第一大隊表示，如果機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

警方說，機車原則禁止行駛國道高速公路。例外情況是汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，且其駕駛人持有大型重型機車駕照滿1年以上及小型車以上駕照得依交通部公告之路段及時段行駛高速公路，才能適用此例外條件。

到目前除國道3甲外，交通部尚未公告其他合法可行駛之國道路段、時段，因此目前國道大多數區段仍禁止行駛。因此汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車行駛高速公路，行駛未經公告允許之路段違反道交條例。

國道 重機 機車行

延伸閱讀

影／扯！整排大型重機違規上國道1出大業隧道 再走西岸高架橋

重機行經苗栗獅潭台3線過彎自摔 騎士傷重不治

台3線苗栗路段大型重機疑過彎自摔 22歲男騎士傷重不治

野生張菲重機現蹤！73歲「綜藝大哥大」驚喜現身 Threads 親回：是我沒錯

相關新聞

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

台北車站附近某知名旅店，發生旅客入住，不只聞到異味，半夜發現有紅色蟲子爬上床，疑似「床蝨」。目前業者已和旅客討論賠償。北...

民眾注意！防過年期間用藥中斷 146萬人2月13日前可領慢箋

慢性病民眾注意了，如果在過年期間會把藥吃完，今天起至2月13日，可提前回診由醫師處方給藥，或預領下個月（次）用藥。衛生福...

藥事法修法防缺藥 基層藥師批罰則太低、不強化執行「法訂了也無用」

立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調...

石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案...

蛋價已連3漲 蛋商公會指若禽流感疫情未擴散：原則上不再漲

禽流感疫情持續升溫，據農業部統計，今年已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市共7處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約16萬2千...

罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。