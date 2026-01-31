快訊

川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

台中3歲、8歲男童遭下藥奪命 生母涉犯殺人罪遭法院收押

聽新聞
0:00 / 0:00

與畢柳鶯同倡議「隨順善終」 陳秀丹醫師：刻意斷食絕非隨順善終

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，她不認為斷食是隨順善終，「斷食」本身就是一種刻意行為。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，她不認為斷食是隨順善終，「斷食」本身就是一種刻意行為。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

倡議「斷食善終」的畢柳鶯醫師，近期將其倡議的文字改為「隨順自然善終」，長期投入安寧緩和醫療、多年前就主張應「隨順善終」的陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，她不認為斷食是隨順善終，「斷食」本身就是一種刻意行為，凡是「斷」，都代表人為介入，隨順善終應是在符合安寧緩和醫療條例、病主法的精神下，隨著身體自然變化，走向善終。

陳秀丹說，「斷食」本身不等於善終，善終必須花一輩子的時間去準備，不是簡單的「斷食」就能達成。一個人可以由口進食，是非常幸福的事，刻意讓人不吃或引導其不吃，未必能減輕痛苦，反而可能造成不必要的折磨與爭議。

「善終不是一個技術或操作，更不是一種可以被執行的手段，而是一個結果。」她強調，將善終與「斷食」畫上等號，容易讓民眾誤以為，只要停止進食，就能達成善終，這樣的理解並不正確。

她指出，自己所推廣的「隨順善終」，是隨順身體變化，自然往生。其核心是尊重生命自然軌道，不刻意延長病人死亡的時間，也不會縮短病人存活的時間。並非刻意讓人不吃，而是當病人身體自然老化、疾病病程進展至「已無法進食、也無法從醫療介入而獲益」的階段時，不再強加額外醫療處置，包括不插鼻胃管、不打點滴、不給抗生素、不用呼吸器、不輸血、不洗腎等，而讓生命回歸自然軌道。

陳秀丹說，英國醫學會早已向大眾宣告，醫療的目的在於增進健康或減少傷害，一旦無法達成這兩項目標，醫療的正當性便消失，此時撤除已失去效益的維生設備，反而是合乎倫理的行為。她認為，許多意識不清、長期依賴鼻胃管與呼吸器的病人，其生命其實是被醫療「延長」，讓他們自然往生，是將生命拉回原有軌道，而非剝奪生命。

陳秀丹說，善終必須同時符合三個條件，第一，死亡過程符合病人及家屬的期待，並與其生命觀或信仰相契合；第二，這個死亡不會造成照顧者或醫護人員額外的壓力與痛苦；第三，整個過程必須合乎醫療倫理與法律規範。若僅為減輕照顧者負擔，而引導人不由口進食，可能偏離善終本意，甚至衍生倫理與法治疑慮。

針對外界將「撤除治療」與「斷食善終」混為一談，陳秀丹指出，當醫療已無法達到增進健康或減少傷害的目的，醫療的正當性便已消失，依法撤除或不使用維生設備，本就是合乎醫療倫理與「安寧緩和醫療條例」的作為，與刻意加速死亡截然不同。

她強調，善終並非一個臨終前才做的決定，而是一生的累積，「一個人怎麼死，往往反映他過去怎麼活。」若生前不願面對現實、不預立醫療決定、不與家人討論生命價值，而將關鍵抉擇留給子女，反而讓孩子承擔沉重的道德與情感壓力，這絕對不是「體貼」，而是對自己生命的「不負責任」。

陳秀丹說，真正的善終，需要家人、醫療團隊的「護持」，讓病人在不額外增加痛苦的情況下走完人生最後一程，而非以某種單一手段達成。她呼籲，社會重新理解善終的意義，不要將其浪漫化、口號化，更不該誤以為「斷食」就能換來一個好死。要善終，就請好好活在每個當下，「善生才能善終」。

病人 死亡 斷食 善終

延伸閱讀

台中年輕母親涉餵藥2稚兒雙亡 心理師疑產後憂鬱釀人倫悲劇

長照路上不孤軍奮戰 喜憨兒基金會推動「到宅服務」陪伴家庭照顧者

女居服員人數為男性5倍 性別刻板印象影響產業

抗衰老博士從不吃保健品、30歲才開始跑步 真正長壽關鍵是最基礎的2件事

相關新聞

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

台北車站附近某知名旅店，發生旅客入住，不只聞到異味，半夜發現有紅色蟲子爬上床，疑似「床蝨」。目前業者已和旅客討論賠償。北...

民眾注意！防過年期間用藥中斷 146萬人2月13日前可領慢箋

慢性病民眾注意了，如果在過年期間會把藥吃完，今天起至2月13日，可提前回診由醫師處方給藥，或預領下個月（次）用藥。衛生福...

藥事法修法防缺藥 基層藥師批罰則太低、不強化執行「法訂了也無用」

立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調...

石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案...

蛋價已連3漲 蛋商公會指若禽流感疫情未擴散：原則上不再漲

禽流感疫情持續升溫，據農業部統計，今年已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市共7處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約16萬2千...

罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。