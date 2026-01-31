與畢柳鶯同倡議「隨順善終」 陳秀丹醫師：刻意斷食絕非隨順善終

倡議「斷食善終」的畢柳鶯醫師，近期將其倡議的文字改為「隨順自然善終」，長期投入安寧緩和醫療、多年前就主張應「隨順善終」的陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，她不認為斷食是隨順善終，「斷食」本身就是一種刻意行為，凡是「斷」，都代表人為介入，隨順善終應是在符合安寧緩和醫療條例、病主法的精神下，隨著身體自然變化，走向善終。

陳秀丹說，「斷食」本身不等於善終，善終必須花一輩子的時間去準備，不是簡單的「斷食」就能達成。一個人可以由口進食，是非常幸福的事，刻意讓人不吃或引導其不吃，未必能減輕痛苦，反而可能造成不必要的折磨與爭議。

「善終不是一個技術或操作，更不是一種可以被執行的手段，而是一個結果。」她強調，將善終與「斷食」畫上等號，容易讓民眾誤以為，只要停止進食，就能達成善終，這樣的理解並不正確。

她指出，自己所推廣的「隨順善終」，是隨順身體變化，自然往生。其核心是尊重生命自然軌道，不刻意延長病人死亡的時間，也不會縮短病人存活的時間。並非刻意讓人不吃，而是當病人身體自然老化、疾病病程進展至「已無法進食、也無法從醫療介入而獲益」的階段時，不再強加額外醫療處置，包括不插鼻胃管、不打點滴、不給抗生素、不用呼吸器、不輸血、不洗腎等，而讓生命回歸自然軌道。

陳秀丹說，英國醫學會早已向大眾宣告，醫療的目的在於增進健康或減少傷害，一旦無法達成這兩項目標，醫療的正當性便消失，此時撤除已失去效益的維生設備，反而是合乎倫理的行為。她認為，許多意識不清、長期依賴鼻胃管與呼吸器的病人，其生命其實是被醫療「延長」，讓他們自然往生，是將生命拉回原有軌道，而非剝奪生命。

陳秀丹說，善終必須同時符合三個條件，第一，死亡過程符合病人及家屬的期待，並與其生命觀或信仰相契合；第二，這個死亡不會造成照顧者或醫護人員額外的壓力與痛苦；第三，整個過程必須合乎醫療倫理與法律規範。若僅為減輕照顧者負擔，而引導人不由口進食，可能偏離善終本意，甚至衍生倫理與法治疑慮。

針對外界將「撤除治療」與「斷食善終」混為一談，陳秀丹指出，當醫療已無法達到增進健康或減少傷害的目的，醫療的正當性便已消失，依法撤除或不使用維生設備，本就是合乎醫療倫理與「安寧緩和醫療條例」的作為，與刻意加速死亡截然不同。

她強調，善終並非一個臨終前才做的決定，而是一生的累積，「一個人怎麼死，往往反映他過去怎麼活。」若生前不願面對現實、不預立醫療決定、不與家人討論生命價值，而將關鍵抉擇留給子女，反而讓孩子承擔沉重的道德與情感壓力，這絕對不是「體貼」，而是對自己生命的「不負責任」。

陳秀丹說，真正的善終，需要家人、醫療團隊的「護持」，讓病人在不額外增加痛苦的情況下走完人生最後一程，而非以某種單一手段達成。她呼籲，社會重新理解善終的意義，不要將其浪漫化、口號化，更不該誤以為「斷食」就能換來一個好死。要善終，就請好好活在每個當下，「善生才能善終」。