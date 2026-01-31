斷食善終更名「隨順斷食、自然善終」？ 畢柳鶯：強調斷食非人人適用

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台中復健醫院前院長畢柳鶯表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然善終」，是要強調斷食並非人人適用，與避免維生醫療強制延長死亡二重點。聯合報系資料照
倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食，自然善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然善終」，是要強調斷食並非人人適用，與避免維生醫療強制延長死亡二重點，許多民眾都有醫界強制給予食物，延長死亡的經驗，他們了解並認同她推廣的「拒絕無效醫療，自然善終」觀念，這也是全體社會需積極面對的課題。

畢柳鶯曾以斷食善終為標題出書，分享母親罹患小腦萎縮症末期，拒絕鼻胃管而「斷食往生」的故事，引發不少病人及家屬討論，部分病人家屬選擇效法其作法，為家人斷食，引發醫界質疑。近期她在網路節目中，以「隨順斷食，自然善終」重新闡述其理念。

畢柳鶯說，一直有人向她反映「斷食善終」四字過於簡化，「隨順斷食，自然善終」是強調斷食對象並非人人適用，不可協助身體健康、疾病可控制或治癒的病人斷食往生，她協助斷食的對象，55%為無意識插管臥床者，協助撤除人工餵食管等微生醫療，25%為老衰末期，順應身體自然不願吃喝的病人，不再「強迫進食」，另20%為重症末期、重度失能者，自主停止進食，及早解脫。

「前述病人停止不必要或者不想要的飲食，進入虛弱、脫水的狀態而死亡，是一種自然死亡。」畢柳鶯說，這些病人在醫師開立的死亡證明書中，均是勾選病死或自然死，反觀被維生醫療延長死亡的病人，最後落得「悲慘的醫療死」，不死安詳自然死亡，「隨順斷食，自然死亡」第二重點，是強調自然死取代醫療死，避免病人永久活在醫療無法改善的痛苦、低品質、無尊嚴狀態。

畢柳鶯表示，她在第一本書中描寫母親罹患小腦萎縮症末期，拒絕使用鼻胃管過世的過程，並引用日本醫師中村仁一的「斷食往生」說法，這過程完全符合善終定義，即坦然面對並接納死亡，在家中最熟悉的地方，由親人陪伴完成道謝、道愛、道歉、道別的「四道人生」，且全程獲得舒適照顧，沒有無效醫療介入，在出版社建議下，使用「斷食善終」作為書名。

後續採訪中，畢柳鶯均使用「斷食善終」四字，她說，雖有許多人建議改用其他名稱，「但這個名詞已深入人心收不回來」，有些人以自己健康、食慾很好的狀況，想像不吃不喝的過程很痛苦，未深入理解她協助的病人，其實不吃不喝才是最舒服，才符合當事人身心需求，因而對「斷食善終」四字有所批評，但有安寧之母稱號的趙可式教授，讀過其書本及採訪後，認為此名稱並無不妥。

畢柳鶯指出，醫界最常用於延長死亡手段，「就是強制給予食物」，對於病人而言，「斷食才能得到善終」，斷食二字符合實際狀況，有類似經驗民眾，均完全了解、認同她所推廣，「拒絕無效醫療，自然善終」作法，我國有數十萬無意識插著呼吸管、人工餵食管病人，平均躺臥10年，「隨人口老化，問題只會惡化，病人受苦、家屬受累、醫療崩壞，是全體社會要積極面對的重要課題。」

