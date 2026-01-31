春節基隆看醫需求看這裡 基隆長庚、部基開呼吸道傳染病門診

農曆春節連假將至，衛生福利部基隆醫院持續開設門診提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診也維持全年無休、24小時不打烊。醫院已事前擬定多項彈性應變措施，依實際醫療需求機動調整病房運用，基隆長庚醫院提供「春節傳染病特別門診」，確保急重症患者能獲得即時且適切的醫療服務。

基隆醫院除夕（2月16日）至初五（2月21日）上午時段，均有開設門診提供民眾看診服務。特別加開「傳染病特別門診」，主要提供成人或兒科，讓有傳染病就醫需求的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力、保全急重症醫療量能及品質，提升整體就醫效率。

考量春節期間慢性病人用藥需求，健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。若民眾上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間115年2月14日至2月22日者，可提前自1月31日（含）起回診，請醫師開立處方箋或持慢性病連續處方箋領取下個月藥品。

部立基隆醫院院長林三齊表示，春節連假期間的門診服務已提前部署、妥善規畫，若民眾假期間需要回診，或臨時有看診需求，都可以安心無虞。

基隆長庚紀念醫院表示，配合基隆市衛生局整體春節醫療應變規畫，提前整備醫療量能，院長吳俊德說，春節期間將掌握急診病人流量變化，並配合衛生局整體調度策略，及早因應就醫需求高峰。

吳俊德指出，依實際醫療需求機動調整病房運用，並提供「春節傳染病特別門診」，確保急重症患者能獲得即時且適切的醫療服務。並與衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院共同合作，形成春節期間穩定的醫療支持網絡。