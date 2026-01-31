米油糖罐頭超特價 台糖平價專區最低76折2月1日開賣

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
採購年貨沒壓力，台糖蜜鄰推平價專區最低76折，整個2月都能買。圖／台糖提供
去年12月重要民生物價上漲2.6%，超過通膨警戒值2%門檻，其中，豬肉、雞蛋、米等食物漲幅明顯。台糖春節前在全台20家蜜鄰超市推出「平價商品專區」精選台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，最低下殺76折，平價專區2月1日至28日限期開放。

台糖表示，台糖長期配合物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，小包裝砂糖每公斤維持36元、3公升小包裝沙拉油則是每瓶169元；在萬物齊漲的時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，提供國人物美價廉的民生商品。

台糖平價專區2月祭出最低76折優惠，包括台糖紅花籽油1公升每瓶特價182元（原價240元）、台糖芥花油1公升每瓶特價117元（原價153元）等，是民眾年節備貨最經濟實惠的選擇。

台糖指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、食用油（沙拉油、葵花油及紅花籽油）、砂糖（二砂、細砂、晶冰糖），以及罐頭（鮪魚、鳳梨、玉米粒、蕃茄汁秋刀魚及安心豚豬肉醬）等品類，均以優惠價供應。

因應過年圍爐需求，台糖也提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇；另有多款春節禮盒，例如，有安心豚肉片及火鍋餃的團圓圍爐組合、高地小農咖啡、富貴橄欖油、台糖蜆精及台糖活力養生飲等保健品，送禮自用兩相宜。

台糖表示，春節期間民生用品需求增加，將持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施，陪伴民眾迎接溫暖又不傷荷包的新年。

