打房不影響長照3.0 衛福部：基金餘額逾2000億、10年內可支應

台灣進入超高齡社會，長照3.0今年上路，其中長照基金主要財源之一的房地合一稅恐連帶減少。衛福部長照司副司長吳希文說，據財政部提供的稅收推估與實際撥付，近年房地合一稅實際分配給長照基金的金額，皆高於原先年度預估值仍屬穩定，加上收支推估至2035年累積餘額700餘億元。若未來長照支出逐年增加及避免當年度稅收不如預期，將與財政相關單位共同研議依長期照顧服務法第15條由政府預算撥充。

吳希文表示，目前長照基金收入穩定，可支應目前長照業務執行，實際撥補金額甚至超過原先預估，其中房地合一稅中由財政部撥補高達8成至長照基金，近年均能達成並超過原定目標，並未出現短絀現象，整體財源挹注呈現樂觀且穩定的狀態，現階段基金餘額仍有超過2000億元，足以支應未來10年的穩定運作，還是希望透過稅收的部分來去強化相關長照資源。

吳希文表示，未來將持續觀察每年的實際收入與支出成長情形，並依照「長期照顧服務法」第15條規定，與財政、主計等單位保持密切溝通，視需求進行預算的滾動式撥補與評估。

至於未來會不會朝向長照保險制，吳希文說，保險制也存在政府財務負擔、資源布建是否足夠、繳費年齡如何設定、費率調整不易、給付量能與方式等問題，須審慎評估。國際上大多數國家長照制度採稅收制，少部分國家採社會保險制，且日本開辦長照保險，仍須以公務預算撥補半數以上費用；德國及荷蘭的長照保險給付項目不斷縮減，私人自付額則逐年增加。

吳希文說，長照3.0持續提供照顧服務外，亦加強健康促進、預防延緩失能服務及長照復能服務，以訓練及提升高齡者能有效執行或參與日常生活活動，而非被動成為被照顧者，以增進日常生活獨立功能，減少照顧需求，以降低整體長照經費支出。