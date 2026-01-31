民眾注意！防過年期間用藥中斷 146萬人2月13日前可領慢箋

慢性病民眾注意了，如果在過年期間會把藥吃完，今天起至2月13日，可提前回診由醫師處方給藥，或預領下個月（次）用藥。衛生福利部預估，需要提前領藥人數約146萬人。

今年農曆春節長達9天，為避免重演春節急診壅塞，衛福部推出多項整備機制，包括鼓勵醫療院所開診的「115年度全民健康保險春節加成獎勵方案」、加強就醫分流的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」等。

對於原定於春節連假期間回診或領慢性病連續處方箋的病人，今天開始至2月13日，可提前回診或領藥，避免假期中斷藥物治療。衛福部中央健康保險署統計，受影響人數約為146萬人。

中華民國藥師公會全國聯合會曾提醒，最簡單的判斷標準，「只要藥品會在過年期間（2月14日至22日）吃完」，就可以在1月31日到2月13日期間，提早把下個月的藥領回家備用。

過年期間如果臨時有用藥需求，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，依序為開啟「健保快易通」App→醫療查詢→就醫院所查詢（清單）→選擇「特約藥局」，查看附近藥局名單及回報的營業時段。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒提醒，「健保快易通」系統顯示的營業資訊，為藥局事前回報資料，實務上仍可能因人力調度或臨時狀況，導致營業時間有所變動；建議民眾依系統查詢到藥局後，出發前先撥電話，確認實際營業情形再前往，較為保險。