蛋價已連3漲 蛋商公會指若禽流感疫情未擴散：原則上不再漲

禽流感疫情持續升溫，據農業部統計，今年已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市共7處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約16萬2千餘隻。由於正值冬季雞蛋需求高峰，蛋價同步上揚，據最新市場行情，本周雞蛋產地價每台斤來到37.5元，批發價則調升至47元，已是連續第三周調漲。不過，蛋商公會說，若疫情未擴散，原則上蛋價不會再變動。

日前強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆春節前需求增加，蛋價已經連續三周調漲，本周雞蛋產地價每台斤37.5元、批發價47元。

由於下周氣溫將驟降，再兩周就是農曆新年，不少婆婆媽媽擔心蛋價是否還會再上揚。台北市蛋商公會常務理事劉威志今受訪說，照往年慣例，過年前夕雞蛋不會再漲價，若禽流感疫情控制住，原則上蛋價短期內不會再波動。

劉威志說，目前禽流感疫情沒有擴散的消息，產量也不到銳減，原則上蛋價到過年前都不會再漲價，蛋商公會目前也沒有開會討論調整蛋價的規畫，如要變動，明天下午就會確定。

南部蛋農表示，近期禽流感疫情轉趨嚴重，只是沒有爆開，過年封盤前買氣旺，調蛋情況嚴重，但評估不會再漲價，因為即將過年封盤，若漲價還要增加收購成本，不如維持現價等著賺紅盤就好。