中橫公路春節假期交管措施微調 天祥至太魯閣增一放行時段

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路受地震、降雨影響持續搶修，公路局公布2月及春節連假交管措施。圖／公路局提供
公路局公布中橫公路春節期間交管措施，2月14日至22日天祥至太魯閣段每天日間6次放行，但東、西向時間略有不同，關原到天祥段日間雙向通行，晚間6時至隔天上午7時均採夜間封閉。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，0403地震造成中橫公路東段嚴重受創，因應搶修工程執行交通管制，2月起關原到天祥（台8線114.6K~167.1K）每天上午7時到下午4時30分開放通行，117.4K關原路段有一處工區，原則上每天上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時、4時30分各放行一次，下午4時30分到晚間6時只出不進，夜間封閉。

配合2月起綠水遊憩區開放，天祥至太魯閣口每天上午7時、10時、中午12時、下午1時及5時，放行5次，夜間封閉。

公路局表示，因應春節連假，2月14日至22日交管措施微調， 關原至天祥上午7時至下午4時30分雙向放行，中間不管制，晚間6時起夜間封閉。

天祥至太魯閣口增加一次日間放行時間，天祥到太魯閣東行路段，放行時段為上午7時至8時30分，接下來上午10時、中午12時、下午2時、下午4時及下午5時各放行30分鐘。

太魯閣往天祥的西行路段，上午7時至8時30分放行，接下來上午9時、11時、下午1時、下午3時及下午5時各放行30分鐘，晚間6時起夜間封路。每次通行時段結束後有30分鐘只出不進的「淨空時段」。

太魯閣工務段建議行經大禹嶺至太魯閣口的用路人，東行（大禹嶺至太魯閣）最晚在下午5時前抵達天祥，西行（太魯閣至大禹嶺）下午3時前就要通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免錯過當天最後的通行時段。

太魯閣 中橫公路 春節

