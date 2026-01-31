今年全國漢他病毒死亡首例在北市 王欣儀籲恢復全市「滅鼠周」

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大安區出現今年國內首例漢他病毒本土病例，環保局第一時間消毒、孳清、投藥等防治工作。圖／北市環保局提供
北市大安區出現今年國內首例漢他病毒本土病例，環保局第一時間消毒、孳清、投藥等防治工作。圖／北市環保局提供

北市大安區發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，環保局在其住家周遭抓到4隻老鼠且其中2隻呈陽性反應，引發當地民眾恐慌。在地議員王欣儀憂非單一偶發事件，喊話蔣市府恢復全市「滅鼠周」，環保局回應下周結合衛生局及大安區公所加強環境整頓。

議員王欣儀接獲大安區多位里長陳情，前市長郝龍斌時代，北市每年10月都會統一辦理全市「滅鼠周」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著，但在前市長柯文哲任內取消，導致近年滅鼠工作淪各里「單打獨鬥」。

她說，有些里長深知環境衛生重要性，即便市府已取消，仍堅持每年11月自辦「全里滅鼠周」，發放滅鼠餌劑並宣導防護。但老鼠活動範圍不分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或等到發生致死案例後才就個案住家半徑200公尺「補救式」滅鼠行動，治標不治本。她要求蔣市府展現魄力，評估恢復全市或全區同步的「滅鼠周」活動。

環保局回應，為防止鼠類傳染疾病及造成環境衛生問題，早期農業部動植物防疫檢疫署辦「全國滅鼠周」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等節，全國取消，改以強化平時防治及環境整頓為主。環保局1月14日已辦年終大掃除誓師活動。

環保局說，每年採購滅鼠餌劑，去年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可充分提供民眾滅鼠需求及執行北市公共空間滅鼠作業；民眾若有滅鼠需求，可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。

至於北市出現今年國內首例漢他病毒本土病例，環保局收到衛生局通報後，1月23日安排人力，依SOP清消個案住家周邊半徑200公尺並捕鼠監測，昨再度加強環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠；前後共動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。

國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，環保局昨已在北市個案住家附近噴消、孳清、投藥與滅鼠，共捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性。圖／北市衛生局提供
國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，環保局昨已在北市個案住家附近噴消、孳清、投藥與滅鼠，共捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性。圖／北市衛生局提供

環保局 衛生局 北市 漢他病毒 王欣儀

