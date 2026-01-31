前總統府資政 趙守博舉辦國際勞動法新書發表會

前總統府資政、前行政院勞委會主委趙守博教授，於今天（2026年1月31日）在台北市國立台灣師大進修推廣學院舉辦其最新學術著作《國際勞動法暨國際勞工組織析論 ——國際勞動法、國際勞工組織、暨相關重要勞工問題與全球化之國際勞動法規範的分析與論述》的新書發表會，共有臺大醫院李源德前院長、國立政大前校長和行政院陸委會前主委張京育、前監察委員和實踐大學董事長謝孟雄、全國商業總會前理事長張平沼、前勞委會主委王如玄、前農委會主委陳保基、審計部前審計長林慶隆、國立中山大學前校長劉維琪、前法務部長曾勇夫、前大法官黃虹霞等政、商、學界及相關各界人士暨工商企業負責人一百多人受邀參加。

蕭萬長前副總統也特別前來向趙守博致意、恭喜並致詞，宏碁電腦董事長施振榮亦到場致意和祝賀。此一新書發表會亦同時辦理「勞工權益保障國際化暨人力資源發展研討會」，分別由趙守博、王如玄及健行科大前校長李大偉博士就相關議題發表報告。此次新書發表會及研討會係由財團法人博觀致遠文教基金會主辦、國立台灣師大科技與工程學院協辦。

趙守博以主辦單位財團法人博觀致遠文教基金會董事長及新書作者的雙重身分致詞歡迎受邀參加的所有與會人士，並說明其撰寫這本新書的動機及經過以及新書的主要內容。趙守博特別強調，他於2022年頭部撞傷因而接受腦部手術康復之後，很多親友一直給他關心和祝福，他至為感激；而他能在腦部手術康復後以快滿85歲的年齡完成這本有34萬多字、總共有640多頁的學術新著，內心更是滿懷惜福和感激之情。他想藉此新書發表會向所有關心他及給他祝福的親友表示衷心的感謝。

趙守博這本新書共有十二篇，分別就國際勞動法與國際勞工組織，職業安全與衛生和職業病、國際移工、全球化、工資與工時、童工與女工、勞工團結權與集體協商權和工會組織、勞資爭議及其處理機制、罷工權的保障與規範、公部門員工罷工問題、就業安全與人力資源發展，以及人口老化與老年勞工等主題加以分析、探討和論述。趙守博在這本新書的自序中表示﹕「願世界所有受僱者、勞工都能享有符合國際標準之權益和福祉的保障」。