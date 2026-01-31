紙風車演出屏東幻想曲 與屏東子弟共演家鄉故事

快訊

中央社／ 台北31日電

紙風車劇團持續下鄉演出計畫，今天在屏東恆春文化中心劇場館舉行兩場表演，屏東子弟更加入陣容共演「屏東幻想曲」，在鄉親父老面前演出家鄉故事。

根據紙風車劇團發布新聞稿，屏東縣政府與紙風車合作培訓在地團員，這次包括紙風車演員、工作人員與屏東團員超過70人，歷經3個月密集排練演出「屏東幻想曲」，讓屏東孩子體驗一場難忘的藝術奇幻之旅。

屏東團員蔡文芬與薛榮漢同時帶領墾丁國小學生進行月琴彈唱，並邀請台灣國寶級民謠傳藝師吳登榮共同參與演出，一曲「思雙枝」感動全場。

屏東縣政府文化處處長吳明榮表示，恆春文化中心劇場館去年12月6日開館，許多人第一次前來觀賞演出，紙風車屏東團更走遍屏東各鄉鎮巡演，展現屏東縣政府期待藝文扎根的力道愈來愈強。

台北市恆春古城文化推展協會理事長張道宏表示，紙風車長期到全台各鄉鎮巡演，照顧及關懷在地的孩子，從319到368兒童藝術工程巡演屏東33鄉鎮，到現在進入第3輪，加上屏東團在各廟口演出給長輩、孩子們看，累積下來在屏東演出超過上百場，可說是最照顧屏東孩子的團隊。

紙風車任建誠團長表示，紙風車帶來的不只是2場演出，更是讓藝術在南方持續綻放，開啟恆春孩子的藝術視野，也邀請家長與孩子常走進恆春文化中心劇場館，共同參與豐富多元的文化活動。

屏東縣政府 紙風車 恆春

