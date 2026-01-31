長照基金財源首見下滑 楊志良：若還在政府一定會推「長照保險制」

稅收挹注長照基金比率，去年史上首見減少，降幅14.9%，財政部分析原因為房地合一稅、贈與稅跌幅大減。長照服務仰賴稅收，導致財源不穩，恐影響相關服務提供，前衛生署長楊志良說，全球先進國家，均採健保、長照保險合一制度，僅台灣將長照與健保分家，採稅收挹注，面對稅收減少衝擊，政府若有決心，應設法改革，速推「長照保險制」。

楊志良說，全民健保制度規劃初期，將健保與長照接合，均採保險制，他在衛生署長任內推動二代健保修法，同時擬定長照保險制度，卻遭遇部分人士反對，認為「長照應另外算」，原因是依健保費用雇主出四成、民眾出六成的規劃，再加上長照所需經費，會讓雇主負擔大幅增加，法案最終未通過，長照所需經費由稅收支應，形成「健保歸健保、長照規長照」現況。

「以稅收支應長照基金，也是全民負擔，與長照保險制道理相通。」楊志良表示，社會福利制度應該「讓有錢人幫助窮人」，因此經濟弱勢民眾不用繳交健保費，仰賴身體健康、在工作的青壯年所繳保費，幫助無薪資收入的長者，如今台灣人口不斷老化，「路上鮮少看到年輕人，都是拄拐杖的長者」，長照與健保分家的現況，讓長照經費缺口更容易發生。

楊志良說，推動長照保險制衝擊甚鉅，需看政府是否有決心，「若我還在政府裡面，一定會改」，我國人口結構早已陷入「生不如死」，死亡人數遠超出生人數，且去年逾140萬人外移至其他國家，多數為較有衝勁、有冒險精神的青壯年人口，加上民眾不願結婚生子，離婚率遠大於結婚率，人口高齡化只會更加嚴重，面對長照議題不可不慎。