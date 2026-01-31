公立醫院不只年終…陳威明指北榮3年調薪11% 還有績效獎金+隱形福利

春節將至，各大醫院陸續公布年終獎金，私立醫院動輒三到五個月，甚至更高，讓公立醫院似乎相形失色。但公私醫院比較基礎不同，公立醫院近年加薪留人動作不斷，台北榮總本院人事費用從110年113億元，去年增加為逾140億元，近三年醫護人員調薪達11%。

醫療環境持續吃緊、缺工壓力未解，醫院為留才、穩定士氣祭出高額年終獎金，最近長庚、振興、新光、亞東等私立醫院陸續公布，至少三點五個月，最多達六個月。台大、台北榮總和三總等公立醫院比照公職人員，多為一點五個月。但各醫院底薪結構不同，公立醫院底薪相對較高，公立醫院另外還有績效獎金、國民旅遊補助等許多福利。

國家有任何醫療緊急事件，公立醫院最先出動，身為公立醫院協會理事長的台北榮總院長陳威明表示，盡力照顧員工，追求員工幸福沒有終點。相較於民間體系，公家機關有較完善且穩定的退休金保障，這對護理人員更是重要的長期誘因。

陳威明舉例，台北榮總護理師中七成以上具公職身分，配合政府「55歲危勞降齡退休」政策，資深同仁可於55歲即辦理退休。退休後仍可選擇至私人醫療體系或長照機構服務，持續領取退休金的同時，也能再領薪資，這是一項實質的隱性福利。

他說，如此雖然短期內可能對台北榮總護理人力造成一定衝擊，但從長遠來看，這不僅有助於國家整體醫療與長照人力的流動與補充，也對公職護理師個人生涯規劃具有正向效益，屬於制度上的雙贏安排。

陳威明日前發出給同事公開信，感謝同仁辛苦付出，也說明台北榮總是國家級公立醫學中心，一向不以營利為目的，但財務狀況穩健，公立醫院年終獎金規定1.5個月，院方在不違反法規前提下，盡可能發放績效獎金，今年春節前大多數同仁都會領到年終獎金以外的額外績效獎金。

公開信中也提到，台北榮總自負盈虧，2022年至2025年配合政府公務人員加薪三次，調幅高達11%，契約人員也隨著公務人員加薪同步調高。此外，去年1月1日起依政府規定調高醫事人員專業加給，師一級專業加給調增約7.5%，師二級專業加給調增約7.8%，師三級專業加給調增約11.5%。北榮本院人事費用從110年113億，114年增加至每年超過140億元。

除了薪資調高，北榮有許多員工福利，包括容納近3000人的宿舍，租金便宜、誤餐便當、餐廳用餐補助、電影欣賞、頂級音樂會、大師講座，還有設備完善的運動休閒場館、員工停車位有一千多個、最便宜的生活用品合作。此外，北榮員工可享退輔會五大農場，包括清境、武陵、福壽山等住宿優惠。

北榮員工還有生產祝賀禮金、幼兒園托育、生日禮金、員工及眷屬就醫優惠、年終文康活動補助、國內外進修及開會補助、論文發表獎金等，每年有國民旅遊補助一萬六千元，更有機會取得國立陽明交通大學及其他知名大專院校的教職。