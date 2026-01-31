不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

台北車站附近某知名旅店，發生旅客入住，不只聞到異味，半夜發現有紅色蟲子爬上床，疑似「床蝨」。目前業者已和旅客討論賠償。北市觀傳局也下令要求業者進行全館清消作業，業者已配合請專業消毒廠商全面檢查。

該旅客在Threads指出，入住房間時聞到異味，起初不以為意，深夜竟看見紅色蟲子在爬，查了之後才知道是床蝨，嚇得他不敢再住。

北市觀傳局指出，接獲消息後，已第一時間聯繫業者，要求進行全館清消作業，旅館業者隨即配合請專業消毒廠商全面檢查，目前會持續掌握現場狀況，維護旅客的住宿品質及安全。

觀傳局也指出，將與衛生單位及相關局處對旅館進行聯合稽查，若有違規，衛生局將依「台北市營業衛生管理自治條例」規定開罰。

觀傳局提醒民眾，若於住宿期間發現環境衛生疑慮，可提出消費爭議申訴，以保障自身權益。目前觀傳局未接獲北市其他旅館通報床蝨的相關案件。