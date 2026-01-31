不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消
台北車站附近某知名旅店，發生旅客入住，不只聞到異味，半夜發現有紅色蟲子爬上床，疑似「床蝨」。目前業者已和旅客討論賠償。北市觀傳局也下令要求業者進行全館清消作業，業者已配合請專業消毒廠商全面檢查。
該旅客在Threads指出，入住房間時聞到異味，起初不以為意，深夜竟看見紅色蟲子在爬，查了之後才知道是床蝨，嚇得他不敢再住。
北市觀傳局指出，接獲消息後，已第一時間聯繫業者，要求進行全館清消作業，旅館業者隨即配合請專業消毒廠商全面檢查，目前會持續掌握現場狀況，維護旅客的住宿品質及安全。
觀傳局也指出，將與衛生單位及相關局處對旅館進行聯合稽查，若有違規，衛生局將依「台北市營業衛生管理自治條例」規定開罰。
觀傳局提醒民眾，若於住宿期間發現環境衛生疑慮，可提出消費爭議申訴，以保障自身權益。目前觀傳局未接獲北市其他旅館通報床蝨的相關案件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言