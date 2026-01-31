快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

淫魔富豪新資料曝光 驚見英國前王子安德魯「四肢著地」跪趴女子

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

攀大霸山友注意！九九山莊3月30日起施工 住宿量150人減為70人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。

雪霸園區管理處表示，九九山莊由農業部林業及自然保育署新竹分署管理，山友住宿床位的管控則由雪管處負責，這次山莊整體改善工程由新竹分署辦理並分階段施工，工程約需2年9個月。九九山莊海拔約2700公尺，有數幢獨立山屋，原本最多可容納150名山友住宿，施工期間仍可提供山友住宿申請，但人數將減至70人。

九九山莊施工期間容宿總量將調降為70人，其中包括外籍人士優惠提前預約、專案申請，這兩項都由24人減為10人。

容宿量調整措施將依新竹分署工程實際執行進度，必要時縮短或延長，屆時將另行公布。工程期間將視進度彈性調整住宿及用餐使用空間與地點，請山友配合新竹分署現場規畫及工作人員指引。

雪管處長林文和表示，九九山莊由數幢山屋群組成，山莊有舊有的索道可運輸建材，屆時整修索道即可使用，山屋逐棟拆除重建，因此仍可維持部分山友住宿需求，不必使用營帳。

雪管處並呼籲，高山地區施工條件艱困，物資運補與人力調度不易，工程推動實屬不易，請山友珍惜山區有限資源，於工程期間配合各項住宿與動線安排，大家規畫行程時務必留意名額變動，提早完成入園申請，共同維護良好的登山環境。

九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 住宿 新竹 雪霸 國家公園

延伸閱讀

海景第一排 新北淡水河岸觀海車道拚7月完工

曾連淹34小時 斥資2億餘元宜蘭溪洲抽水站動工盼根治水患

彰化南瑤宮整修2年餘 入火安座大典再現風華

淡北道路能否提前完工？ 新北新工處解釋有難言的苦衷

相關新聞

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

台北車站附近某知名旅店，發生旅客入住，不只聞到異味，半夜發現有紅色蟲子爬上床，疑似「床蝨」。目前業者已和旅客討論賠償。北...

罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無...

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。疾管署表示...

藥事法修法防缺藥 基層藥師批罰則太低、不強化執行「法訂了也無用」

立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調...

石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案...

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，但衛福部長石崇良的回應惹議。國民黨立委徐巧芯說，這是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。