攀大霸山友注意！九九山莊3月30日起施工 住宿量150人減為70人

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊將於3月30日起展開整體改善工程，預計2028年底完工，工程將分階段進行，各施工階段仍保留70個床位提供山友申請住宿，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，以便安排登山行程規畫。

雪霸園區管理處表示，九九山莊由農業部林業及自然保育署新竹分署管理，山友住宿床位的管控則由雪管處負責，這次山莊整體改善工程由新竹分署辦理並分階段施工，工程約需2年9個月。九九山莊海拔約2700公尺，有數幢獨立山屋，原本最多可容納150名山友住宿，施工期間仍可提供山友住宿申請，但人數將減至70人。

九九山莊施工期間容宿總量將調降為70人，其中包括外籍人士優惠提前預約、專案申請，這兩項都由24人減為10人。

容宿量調整措施將依新竹分署工程實際執行進度，必要時縮短或延長，屆時將另行公布。工程期間將視進度彈性調整住宿及用餐使用空間與地點，請山友配合新竹分署現場規畫及工作人員指引。

雪管處長林文和表示，九九山莊由數幢山屋群組成，山莊有舊有的索道可運輸建材，屆時整修索道即可使用，山屋逐棟拆除重建，因此仍可維持部分山友住宿需求，不必使用營帳。

雪管處並呼籲，高山地區施工條件艱困，物資運補與人力調度不易，工程推動實屬不易，請山友珍惜山區有限資源，於工程期間配合各項住宿與動線安排，大家規畫行程時務必留意名額變動，提早完成入園申請，共同維護良好的登山環境。

