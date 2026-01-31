中橫太魯閣口至天祥段 春節疏運白天放行增為6次

快訊

中央社／ 花蓮縣31日電

台8線中橫公路東段因0403震災修復，配合春節疏運，2月14日至22日將增加放行時段，調整為白天6次放行；為配合綠水遊憩區開放，2月起天祥管制點將調整至169.5公里處水文橋西側。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，2月14日至22日春節期間，天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）放行時間，將從5次增為6次，且東西向放行時間不同，晚間6時起夜間封閉。

東行天祥往太魯閣放行時段為上午7時至8時30分、10時至10時30分、中午12時至12時30分、下午2時至2時30分、下午4時至4時30分及下午5時至5時30分。

西行太魯閣往天祥放行時段，上午7時至8時30分、上午9時至9時30分、上午11時至11時30分、下午1時至1時30分、下午3時至3時30分及下午5時至5時30分。

太魯閣工務段表示，為配合綠水遊憩區2月1日起重新開放，原設於天祥東段（167.7k）的管制站將移至169.5k綠水水文橋西側。

非春節期間，天祥至太魯閣口路段維持每天5次放行，上午7時至8時、上午10時至10時5分、中午12時至下午1時、下午3時至3時5分及下午5時至5時30分；晚間6時起夜間封閉。

關原至天祥段（台8線114.6k～167.1k）則維持上午7時至下午4時30分雙向通行，晚間6時起夜間封閉；非春節期間，117.4k關原路段施工交管，上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午4時30分共5次放行。

太魯閣 春節 中橫公路

