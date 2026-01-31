快訊

藥事法修法防缺藥 基層藥師批罰則太低、不強化執行「法訂了也無用」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥品，預防基層藥局缺藥。聯合報系資料照
立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥品，預防基層藥局缺藥。聯合報系資料照

立法院昨天三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥品，預防基層藥局缺藥。基層藥師協會理事長沈采穎說，藥商未如實申報藥品供應情況，罰款僅30萬元，對年收上億的業者而言不痛不癢，且中央統一調度藥品，也缺乏明確比率，呼籲執行時應公開透明，否則難解缺藥困境。

衛福部食藥署副署長王德原說，現行「藥事法」僅規定必要藥品清單所列藥品藥商，應在發生缺藥前提前6個月通報，修法後要求藥商定期申報製造、輸入及供應情況，另也放寬專案核准輸入製造藥品項目，從必要藥品清單的584項，擴及至所有藥品許可證藥物，逾1萬種藥品如遇缺藥，衛福部均可專案核准輸入製造，另也授權衛福部可在缺藥時，統一分配藥品供應在醫院、藥局的比率。

依新修「藥事法」第96條之一，藥商若未依規定期限通報供應情況，中央衛生主管機關可依法公布藥商名稱、地址及負責人姓名，以及藥品名稱及違反情節，但只有情節重大，且再次違反者才會開罰，罰金為新台幣6萬元至30萬元以下。

「相比食安事件最高可處業者2億元罰款，缺藥只罰30萬元實在太少。」沈采穎指出，衛福部應視違規情節輕重提高罰則，否則藥商每年營收上億，面對最高30萬罰則根本「不痛不癢」，藥品若賣去其他國家，可獲更多利益，罰則太輕難解缺藥問題。

沈采穎指出，基層雖樂見「藥事法」修法強化藥品供應情況，這代表食藥署有解決缺藥決心，不過，在法規訂定之外，如何落實執行將是關鍵，「健保法」早已規定，若藥商未提前6個月通報缺藥，可依法課以罰則，近年缺藥藥品項目，多數都是健保給付藥品，「健保法」實施30年來，卻不曾見健保署依法懲處藥商，「藥事法」若不強化執行層面，「光是訂了法規也無用。」

「藥事法」修法後雖賦予中央在缺藥時調度藥品權利，卻未明說何時啟動、如何分判。沈采穎表示，實務上經常發生「基層反應缺藥，政府卻說不缺」情況，原因是藥商優先供應合約醫院藥品，因此基層缺藥時，醫院還有藥可用，政府應設法解決，設計合理制度及標準作業流程，否則基層很難信任，在分配比率上也應明定，建議可依學中心分配4成、地區醫院3成、基層診所3成分配。

