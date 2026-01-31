石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，遭外界質疑失言。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，性騷有很多層級，如果嚴重到需要廢照，應由醫師倫理委員會處理，不該將性騷與廢照畫上等號，醫師也是人，有憲法保障工作權，不應無限上綱。

監察院昨發布糾正報告，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。石崇良昨說，人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，應提供輔導，經評估後讓其恢復執業，以保障醫師執業自由。

陳相國受訪表示，涉及性騷擾等事件在台灣有很好的法律、性平委員會等都有很好的規範，各方面也可以有適當的處置或懲罰。若說要廢止醫師執照，會有一定程序，若犯了性侵、重大詐欺或是嚴重醫療過失行為等，經醫師公會或衛生局等相關單位提出，還是要經過倫理委員會評議才會撤照。

陳相國說，性騷案件層級很多，最輕的可能是言語上有些誤解、再來肢體及最嚴重的性侵，不過以現在法律而言，不論你是醫師、律師等任何職業，法律層級一定平等，如果違反性騷擾防治法且行為嚴重到需要廢止醫師執照程度，應該是由醫師倫理委員會處理，所以這2件事不該混為一談，且醫師倫理委員會的道德標準高於法律。

「部長仁心寬厚」，陳相國表示，石崇良覺得性騷有很多種層級，如果一犯性騷就馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權可能不太公平，石崇良可能是基於善念才會這樣講。

陳相國說，不過現在的社會氛圍就是將性騷直接與廢照畫上等號，但廢除醫師執照的倫理委員會道德標準是高於法律及性平專法，每個人都希望用最高的道德標準再看，醫師也是也是人，有憲法保障工作權，不應無限上綱。

醫師公會全聯會、台灣醫院協會及台灣醫學中心協會也發布聯合聲明表示，有關性別事件調查與認定，目前已有性別平等相關法規及性別事件資訊專區等機制處理。對於疑涉性別不當行為案件，應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查。若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。

醫團說，醫師執業資格限制或撤銷，則依醫師法及相關法定程序辦理。醫師執業資格管理與懲戒，中央及地方醫懲會依法有法學專家學者及社會人士，有明確規範與審查程序，其目的正是為了在保障病人安全下，依法做出最適切且具公信力的處置，讓確定不適任者被排除於醫療體系外。