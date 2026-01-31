別再心存僥倖 汽機車無照駕駛最高罰6萬元今起生效

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院去年三讀修正道路交通管理處罰條例，將無照駕駛汽機車罰鍰，分別提高到3萬6000元和6萬元。行政院公告，新措施從1月31日起實施。圖／警方提供
立法院去年三讀修正道路交通管理處罰條例，將無照駕駛汽機車罰鍰，分別提高到3萬6000元和6萬元。行政院公告，新措施從1月31日起實施。圖／警方提供

近年來無照駕駛案件數量持續上升，立法院去年三讀修正道路交通管理處罰條例，將無照駕駛汽機車罰鍰，分別提高到3萬6000元和6萬元。行政院公告，新措施從今天起生效實施。

立法院去年11月19日三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元。行政院公報資訊網公告，「道路交通管理處罰條例」部分條文，除第16條、第35條第6項、第13項及第92條之2外，其餘條文，自1月31日起施行。

交通部表示，近年來無照駕駛數量持續上升，經統計，2025年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。為導正民眾錯誤駕駛觀念，因此在前一次修法中提高無照駕駛的罰鍰，從6000到2萬4000元，提高為汽車無照駕駛最高罰鍰6萬元，機車提高3萬6000元。

此外，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，以及一律當場移置保管車輛，此外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

為配合道路交通安全講習辦法修正，道安講習班別新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元。課程包括「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關的民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

交通部表示，若無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車牌照6個月。

無照駕駛

