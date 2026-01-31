罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無照駕駛除罰鍰提高（汽車無照駕駛最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至新台幣3萬6千元，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰）及一律當場移置保管車輛外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回施以講習，惟近年來無照駕駛數量持續上升，經交通部公路局統計114年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。公路局配合道路交通安全講習辦法修正，講習班別新增了「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責）」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關的民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

公路局表示，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處新臺幣1,800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。

公路局呼籲，無照駕駛罰鍰由原6000元至2萬4000元，修法改為無上限，無照駕駛代價極高，期望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每一位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念，共同維護交通安全。