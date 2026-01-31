近200廠排碳大戶提減量計畫 彭啓明：將帶動綠色產業成長

快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部年度繪本親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」今於台北藝術表演中心首演，環境部長彭啓明（右４）現身演出。記者葉冠妤／攝影
環境部年度繪本親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」今於台北藝術表演中心首演，環境部長彭啓明（右４）現身演出。記者葉冠妤／攝影

碳費制度去年上路，收費對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業，涵蓋465家工廠。環境部長彭啓明今出席環境部年度繪本親子舞台劇受訪時說，總共約430工廠送自主減量計畫，目前審查通過近200家，其餘還在程序當中，而這3000項減碳措施預估產值會很高，可望帶動一波綠色產業成長。

依「碳費收費辦法」，碳費徵收對象須依2023年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費，若提出2030年指定減量目標與自主減量計畫的申請，就可適用每公噸二氧化碳當量50元或100元的優惠費率。

彭啓明表示，總計有430家工廠送自主減量計畫，目前已審查通過190幾件，其餘還在程序當中，有些廠則因為仍在持續擴增，預計排碳量會再增加，因此退回。

他進一步指，目前僅剩下30、40家工廠因未提交自主減量計畫，適用一般費率每噸碳300元。彭啓明還說，這3000項減碳措施，預估產值會很高，將帶動一波綠色產業成長。

今天的「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」舞台劇，由如果兒童劇團演出。彭啓明說，一共有12場大型巡演、40場次的小型入校演出，預計吸引2萬人參與，以地球任務喚起守護地球的超人們，小朋友如果有好的環保觀念，就可以提醒爸媽多用環保袋、多搭乘大眾運輸系統。

彭啓明說，今天在台北表演藝術中心演出的是第一場，400張票開放索取後1分鐘秒殺，部分縣市場次則預計規畫為一整天的園遊會。

