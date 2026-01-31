台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，但衛福部長石崇良的回應惹議。國民黨立委徐巧芯說，這是嚴重失言，當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？

台大醫院婦產部接連爆發住院醫師性侵女病患、主管性騷擾醫師等案件，石崇良日前表示「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」。

徐巧芯說，台大醫院婦產部狼醫事件，她質詢過很多次，為那些曾經受到傷害但現在仍然懼怕的女醫師、病患們發聲。遺憾針對狼醫續執業爭議，石崇良以「人都會犯錯，不該錯一次就廢照」為回應。這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。

徐巧芯指出，性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？

徐巧芯認為，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。

徐巧芯強調，每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，明天就是更多人被迫承擔制度縱容的後果。