快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

聽新聞
0:00 / 0:00

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報資料照

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，但衛福部長石崇良的回應惹議。國民黨立委徐巧芯說，這是嚴重失言，當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？

台大醫院婦產部接連爆發住院醫師性侵女病患、主管性騷擾醫師等案件，石崇良日前表示「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」

徐巧芯說，台大醫院婦產部狼醫事件，她質詢過很多次，為那些曾經受到傷害但現在仍然懼怕的女醫師、病患們發聲。遺憾針對狼醫續執業爭議，石崇良以「人都會犯錯，不該錯一次就廢照」為回應。這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。

徐巧芯指出，性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？

徐巧芯認為，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。

徐巧芯強調，每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，明天就是更多人被迫承擔制度縱容的後果。

台大醫院 醫師 病患 石崇良 徐巧芯 性侵 性騷擾

延伸閱讀

石崇良稱台大狼醫不該錯1次就廢照 監委：應細緻考慮轉科或做研究

禽流感頻傳 石崇良：持續嚴密監測禽傳人風險

7處養雞場爆禽流感疫情 石崇良：雞蛋傳播機率低、禽傳人列重點監測

監院調查「證實」國軍採購陸製品還買貴 徐巧芯籲國防部移送法辦

相關新聞

罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無...

人力短缺！找不到員工 曾文水庫歐都納渡假村宣布3月10日停業

嘉義縣大埔鄉曾文水庫上游「歐都納山野渡假村」昨天突然宣布停業。渡假村由台灣戶外運動用品品牌歐都納經營，自1990年開幕，...

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。疾管署表示...

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，但衛福部長石崇良的回應惹議。國民黨立委徐巧芯說，這是...

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

半夜被蚊子吵醒，讓人生氣又無奈！一名網友抱怨，明明是冬天，卻連續幾天半夜被蚊子嗡嗡聲吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。貼文一出後，引起廣大網友共鳴。

別再心存僥倖 汽機車無照駕駛最高罰6萬元今起生效

近年來無照駕駛案件數量持續上升，立法院去年三讀修正道路交通管理處罰條例，將無照駕駛汽機車罰鍰，分別提高到3萬6000元和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。