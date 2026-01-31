25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。疾管署表示，據統計從2017年至今累計44例，其中一至五月案例較多。疾管署長羅一鈞今證實，今年個案為2000年以來首例死亡個案。

疾管署昨說明，該名個案具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，一月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，發病後八天於一月十三日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署發言人林明誠表示，根據國內統計資料顯示，自2017年至今累計44例確診個案，其中一至五月病例數明顯偏多，一月最多共八例、二月三例、三至五月分別為四例、六例及五例。年齡層分析顯示，30至59歲族群占32例，約占總數近四分之三，而44例中男性29例、女性15例。

林明誠說，雖然鼠類全年皆會繁殖，但春季族群數量可能增加，過往病例中，不少與傳統市場等相關工作環境有關，這類職業族群較常接觸鼠類活動環境，因此暴露風險較高，也讓防疫單位長期在市場進行監測鼠類。

而外界關心案例發生在人口密集的大安區，疫情是否會擴大，林明誠表示，老鼠是漢他病毒的重要病媒，老鼠「們」又很習慣人口密集的環境，老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

林明誠表示，漢他病毒防治關鍵在於降低與鼠類接觸及抑制鼠類繁殖，原則為「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」。清潔環境時更需特別留意呼吸道防護，鼠類活動過程中所排出的尿液與糞便可能會有漢他病毒微粒，清掃時若吸入恐增加感染風險，民眾在清潔環境時，至少應配戴口罩，若能加戴手套、穿雨鞋等防護裝備更佳。

林明誠說，若發現鼠糞或鼠尿痕跡，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約30分鐘，待病毒去活化後再進行清理，避免因乾掃或擦拭，反而將汙染擴散至更大範圍，增加感染風險。