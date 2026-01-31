辦餐會感恩老兵畢生貢獻 前副總長潘進隆號召企業響應
為了讓過去保家衛國的老榮民感受春節團圓氣氛，國防部前副參謀總長潘進隆號召一群企業界，與海軍陸戰隊指揮部等單位，在春節前夕舉辦「祥和山莊歲末感恩祝福餐會」活動，除了致贈吉祥紅包外，還準備了春節伴手禮品，春聯等，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也與榮民老兵們一一話家常，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。
曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的海軍陸戰隊備役中將潘進隆，退伍多年後仍對這群當年保家衛國的榮民爺爺十分關心，潘進隆說，去年春節餐會還有10多位老榮民參加，今年只剩個位數，老兵逐漸凋零，早在半個世紀前這群老兵就已經貢獻他們的青春與生命，多次成功阻擋共軍來犯，才讓我們可以享受安居樂業繁榮發展的民主社會，如今他們已經逐漸凋零，希望社會能多給老榮民們一些關懷和尊重。
