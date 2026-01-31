快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

不能只靠老鼠藥！學者：居家防鼠落實「三不」 填補大於2公分縫隙

中央社／ 台北31日電
防治老鼠不能只靠老鼠藥，學者提醒落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」三不原則。路透
防治老鼠不能只靠老鼠藥，學者提醒落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」三不原則。路透

今年首例染漢他病毒死亡受關注，環境部表示，防治老鼠不能只靠老鼠藥；學者也提醒，居家環境大於2公分縫隙都應填補，落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」三不原則。

衛生福利部疾病管制署昨天公布國內今年首例染漢他病毒死亡，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。

環境部今天發布新聞稿，引用台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈的建議，教導民眾如何正確防治老鼠入侵。

徐爾烈透過新聞稿指出，國內居家常見的老鼠主要有三種，體型由大到小分別為「溝鼠」、「屋頂鼠」及「家鼷鼠」；老鼠雖然視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺極為靈敏，且具有強大的學習能力與鑽洞本領，只要大於10元硬幣（約2公分）孔洞就能輕易鑽入，家鼷鼠甚至更小的縫隙也能通過。

「防鼠首先要知己知彼，掌握老鼠習性是關鍵」，徐爾烈說，防鼠須從環境管理下手，落實居家防鼠「三不原則」，「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」。

徐爾烈說，民眾應檢查居家環境的孔洞、門縫及通風口，任何大於2公分的縫隙都應填補，而排水孔應加裝孔徑小於1公分的金屬網；門縫若過大，建議加裝金屬擋板，「不讓鼠來」。

徐爾烈說，老鼠嗅覺靈敏，食物必須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，寵物飼料在餵食後應立即收好，不留過夜。

另外，老鼠喜歡在陰暗雜亂的角落築巢，徐爾烈建議，民眾應清理庫房死角，避免堆積雜物，破壞老鼠的築巢條件。

假設老鼠已進入家中，徐爾烈建議優先採取「物理防治」，許多民眾放置捕鼠籠卻抓不到，往往是不瞭解老鼠「沿牆遊走」與「生性多疑」的特性；因此捕鼠籠應沿牆角放置，而且要有耐心，不要經常變動位置，以免引起老鼠戒心。

徐爾烈指出，若物理防治效果有限，才考慮使用化學防治，像是殺鼠劑作為最後手段，使用環境用藥時，務必遵守「適量投放、隱蔽角落」原則，或搭配鼠餌盒，避免幼童及寵物誤觸誤食；也盡量避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物，或造成清理困難。

環境部提醒民眾，若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後，交付垃圾車清運；被老鼠污染的環境，可使用稀釋漂白水進行消毒；若居家鼠患嚴重，建議尋求領有許可證的專業病媒防治業者協助。

老鼠藥 漢他病毒 環境部

延伸閱讀

北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園

綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主 志工批：粗暴轉嫁政府責任

今年首例7旬男染漢他病毒喪命 北市環保局清潔消毒大安區住家

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

相關新聞

罰鍰飆升無照駕駛別亂上路！首次汽車最高6萬、機車3.6萬 新規今上路

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局表示，今日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無...

人力短缺！找不到員工 曾文水庫歐都納渡假村宣布3月10日停業

嘉義縣大埔鄉曾文水庫上游「歐都納山野渡假村」昨天突然宣布停業。渡假村由台灣戶外運動用品品牌歐都納經營，自1990年開幕，...

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。疾管署表示...

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，但衛福部長石崇良的回應惹議。國民黨立委徐巧芯說，這是...

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

半夜被蚊子吵醒，讓人生氣又無奈！一名網友抱怨，明明是冬天，卻連續幾天半夜被蚊子嗡嗡聲吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。貼文一出後，引起廣大網友共鳴。

別再心存僥倖 汽機車無照駕駛最高罰6萬元今起生效

近年來無照駕駛案件數量持續上升，立法院去年三讀修正道路交通管理處罰條例，將無照駕駛汽機車罰鍰，分別提高到3萬6000元和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。