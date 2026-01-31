人力短缺！找不到員工 曾文水庫歐都納渡假村宣布3月10日停業

嘉義縣大埔鄉曾文水庫上游「歐都納山野渡假村」昨天突然宣布停業。渡假村由台灣戶外運動用品品牌歐都納經營，自1990年開幕，成為台三線熱門觀光景點。業者表示，近年人力嚴重外流、短缺，盡管萬分不捨，仍必須做出停業的艱難決定，3月10日歇業。

歐都納山野渡假村發布停業公告指出，這是一個沉重且艱難的決定，隨著市場環境變遷與經營考量，在萬分不捨的心情下，歐都納山野渡假村將於3月10日正式畫下階段性的句點。30多年來，歐都納與大埔鄉這片土地共生共榮，不只是提供住宿的經營者，更是嘉義大埔的一分子。

業者指出，即便滿懷熱忱，終究仍須面對偏鄉經營最艱難挑戰，這10年來，大埔國中畢業生每年已降至個位數，隨著在地青年在外求學、異地就業，人才回流比例長期低迷，人口流失嚴重，難以克服的人力短缺與招聘困境，盡管萬分不捨，仍必須做出停業的艱難決定。