快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

禽流感威脅升溫 新北動保處突擊查核圍網、嚴防病毒隨候鳥入侵

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處近日針對轄內禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所。圖／新北市動保處提供
新北市動保處近日針對轄內禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所。圖／新北市動保處提供

隨著氣溫驟降，進入禽流感好發季節，加上鄰國日、韓疫情頻傳，為防堵病毒隨候鳥跨境傳播，新北市動保處近日針對轄內禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所，確保圍網設施滴水不漏。

位於三峽山區的「弘道養雞場」，是北部規模最大的紅羽土雞供應源，因品質優異，近年獲選為雞精供應場。動保處對此類重點場所查核毫不鬆懈，除每月不定期採樣篩檢，更嚴格要求禽舍圍網網目必須符合規格，徹底隔絕野鳥進入。飼主黃正治表示，在動保處長期的生物安全輔導與物資支援下，雞場始終保持禽流感「零檢出」紀錄，讓消費者買得安心。

根據最新監測數據，我國候鳥遷徙路徑上游國家日本及韓國已爆發約300起案例；而台灣南部如高雄、台南沿海，也已於野鳥排遺及黑面琵鷺身上，檢出高病原性禽流感。

面對嚴峻情勢，新北動保處自2025年10月至2026年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次，若經查獲圍網網目不符合規定予以罰款處分，並擴大禽場主動監測、環境採樣、禽流感熱區場域清潔消毒，輔導轄內養禽戶生物安全與自衛防疫措施，以期防疫做到滴水不漏。

動保處表示，民眾不要購買來源不明的禽鳥及蛋品，遵從「五要六不」原則，禽肉及蛋需熟食，隨時注意勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口等黏膜，非必要或無防護下，避免到家禽宰殺處所、養禽場及活禽市場等，平時應保持住家環境清潔，避免與不明來源的禽鳥接觸，要落實咳嗽禮節，打噴嚏或咳嗽時遮掩口鼻，若有發燒等呼吸道症狀應戴口罩並儘速就醫。

新北動保處自2025年10月至2026年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次。圖／新北市動保處提供
新北動保處自2025年10月至2026年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次。圖／新北市動保處提供
新北動保處自2025年10月至2026年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次。圖／新北市動保處提供
新北動保處自2025年10月至2026年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次。圖／新北市動保處提供

禽流感 野鳥

延伸閱讀

台中禽流感大量斃死雞偷運苗栗掩埋 開挖一查「總數高出通報數」

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

才傳禽流感…釣客通報大安溪出海口現雞骨 警研判餵食行為

禽流感頻傳 石崇良：持續嚴密監測禽傳人風險

相關新聞

高鐵N700ST新車明年上路優先跑直達車 訂票系統可挑車種不加價

台灣高鐵運量逐年攀升，為此台灣高鐵新購新世代列車N700ST，首部列車預計今年8月抵台、可望明年8月上線服務，高鐵公司表...

今起全台有雨北東愈晚愈冷 氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

今天鋒面通過之後，冷空氣隨之而來，預期強度為東北季風或大陸冷氣團，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，下個周末將有更...

冷空氣今晚發威「中部以北+宜蘭」衝擊最大 先濕冷再轉乾冷

新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境水氣增多，濕冷讓人體...

今起轉雨降溫至少冷4天 吳德榮：2月7至9日強冷空氣 歐美模式估寒流

今晨桃園及苗栗有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上...

霸王級寒流恐再現？ 氣象專家打臉：預報時間長達10天以上的別太認真

對於氣象粉專日前引用美國模式預報指2月9日北台灣平地可能出現0度低溫，如此一來冷空氣強度恐怕會超越10年前的霸王級寒流，...

不是痛才有效！輕壓腳底可緩解症狀 衛福部啟動「足療癒」人才培訓

「足療癒」是透過按壓足部特定部位，刺激反射與神經系統，改善相對應的身體器官系統功能的非侵入性保健方式，有助減輕不適，提升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。