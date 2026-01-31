快訊

高鐵N700ST新車明年上路優先跑直達車 訂票系統可挑車種不加價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵運量逐年攀升，為此台灣高鐵新購新世代列車N700ST，首部列車預計今年8月抵台、可望明年8月上線服務，高鐵公司表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次，購票時可選擇新車搭乘，強調「票價不加價」，紙本車票也會顯示車種。

台灣高鐵通車營運滿19年，迄今已累計旅運超過9.8億人次，且運量不斷攀升創新高，預估今年3月旅運人次可飆破10億。

為因應成長強勁的旅運需求，台灣高鐵2023年與日本採購12列新世代列車N700ST，首部新車正如火如荼打造中，今年7月將自日本出廠，8月運抵台灣，可望在2027年8月投入營運服務，2028年底12組N700ST將全數交車完成，未來尖峰時段運能將提升25%。

高鐵公司董事長史哲表示，未來N700ST新車抵台投入營運後，直達車模式的列車將優先以新車型提供服務，主要考量長途旅客搭乘時間長，透過新世代列車可提升舒適度及乘車品質。

根據台灣高鐵規畫，未來新世代列車投入直達車營運載客後，民眾在官網及相關APP等訂票系統購買車票時，即可查詢N700ST行駛的直達車班次，購票時可自主挑選新車搭乘，票價不加價。

現行台灣高鐵的直達車停靠站有2種模式，第1種為南港－台北－板橋－台中－左營；第2種為南港－台北－板橋－台中－台南－左營。

2月2日後，更新增南港－台北－板橋－台南－左營的直達車模式，目前每周約有200多列直達車，比例約占2成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

由於台灣高鐵票價仍維持在19年前水準，根據交通部核定基本費率，北高有調漲230元空間，可從1490元漲至1720元；針對未來票價是否會檢討調漲，史哲說，未來新車全部上路、提升乘車品質後，才會討論票價是否調整。

高鐵 票價

