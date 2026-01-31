快訊

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，明明是冬天，卻連續幾天半夜被蚊子嗡嗡聲吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。示意圖／Ingimage
半夜被蚊子吵醒，讓人生氣又無奈！一名網友抱怨，明明是冬天，卻連續幾天半夜被蚊子嗡嗡聲吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，沒想過冬天這麼冷，晚上睡覺還會被蚊子襲擊，氣得讓他警告「現在是1月，請蚊子認清自己該出現的季節！」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「今年冬天很怪，一直有蚊子」、「已經用蚊帳了，睡到半夜翻身時手靠在蚊帳邊緣，結果手指頭被叮好幾包，超級癢」、「前天凌晨打了6、7隻，都不用睡了！」「每次都關燈了才在那邊嗡嗡嗡！氣死欸」、「真的不懂，為什麼還有蚊子啊」、「已經連續三天半夜爬起來跟蚊子奮戰的我」、「這幾天真的感受到蚊子和蟑螂又變多了」。

對此，有環境清潔業者解釋冬天出現的蚊子是「地下家蚊」，常孳生在汙水管線、化糞池內，再隨管線通道飛入家中。防蚊專家也指出，要真正減少室內外蚊蟲困擾，關鍵在於破壞蚊子的繁殖環境與棲息場所，而不是單純靠電蚊拍或燈光誘捕。建議定期清理積水容器、花盆托盤、桶子、水槽及排水溝等所有會積水的地方，杜絕蚊子產卵的溫床；同時保持排水暢通、修補漏水管線，並清除堆積垃圾或濕衣物，以防止濕氣與孳生條件形成。

另外，專家也建議在家周圍或窗門加裝紗窗以阻隔蚊子進入，並可種植具有驅蚊效果的植物如薰衣草、薄荷等作為輔助防護。長期而言，維持環境乾燥與無積水是最有效的蚊蟲防治方法。

蚊子 排水溝 防蚊 紗窗

