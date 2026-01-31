北榮重粒子治療成效達680例！首爾大學醫院來台簽署合作備忘錄

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
北榮民總醫院與韓國國立首爾大學醫院（Seoul National University Hospital）正式簽署合作備忘錄（MOU）。圖／北榮提供
北榮民總醫院與南韓國立首爾大學醫院（Seoul National University Hospital）正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在重粒子治療、放射醫學及生物醫學研究等重點領域展開實質合作。首爾大學醫院放射腫瘤科Eui Kyu Chie教授 親自來台並完成簽署文件，象徵台韓醫療合作邁入嶄新階段。

此次合作為北榮繼與美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）建立合作夥伴關係後，再度攜手亞洲頂尖醫療機構，為台灣國際醫療與研究合作再添重要里程碑。

首爾大學醫院重粒子治療設備預計於2027年正式啟用，屆時將配置多項次世代尖端治療儀器，提供高品質且精準的癌症治療服務。雙方醫師過去亦曾多次於國際學術會議中，就臨床經驗與研究成果進行交流分享，並以提升癌症病人治癒率與生活品質為共同努力目標。

北榮為台灣規模最大的公立醫院之一，也是國家級醫學中心，住院病人中約3分之1為癌症患者，其中每年接受放射治療癌症病人高達7萬多人次。近年來積極導入重粒子癌症治療、硼中子捕獲治療（BNCT）及多項先進手術與精準醫療技術，在癌症照護領域持續取得突破性進展。

北榮重粒子癌症治療中心是全球第14座正式運轉中的重粒子治療中心。自 2023 年正式啟用以來，累計（含目前治療中）病人數已達680例，臨床治療成效備受國際肯定。

北榮副院長李偉強表示，此次簽署合作備忘錄，不僅是一項制度性的合作安排，更象徵雙方透過創新科技與國際合作，攜手提升癌症治療成效、改善人類健康福祉的共同承諾。

首爾大學醫院Eui Kyu Chie教授表示，北榮在重粒子治療及癌症醫療領域展現卓越的臨床實力與研究潛力，雙方的合作將有助於整合亞洲地區的醫療資源與研究能量，進一步促進重粒子與放射醫學技術的臨床應用與學術發展，為癌症病人帶來更多治療契機。

