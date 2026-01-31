快訊

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

台中傳母餵藥弒2幼子悲劇！新北6年前也有母勒死子女「判死刑」

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業生殖醫學科醫師李日升表示，瘦瘦針藥物機轉為調節食慾與血糖，現有研究未直接顯示使用瘦瘦針會影響卵巢功能或卵子品質，但短時間內體重下降過快，恐導致月經周期改變，或造成排卵延遲，不利於掌握懷孕時機。圖／宜蘊醫療提供
開業生殖醫學科醫師李日升表示，瘦瘦針藥物機轉為調節食慾與血糖，現有研究未直接顯示使用瘦瘦針會影響卵巢功能或卵子品質，但短時間內體重下降過快，恐導致月經周期改變，或造成排卵延遲，不利於掌握懷孕時機。圖／宜蘊醫療提供

「瘦瘦針」近來是熱門話題。生殖醫師觀察，許多受多囊卵巢症候群或肥胖症困擾的備孕女性，也會利用瘦瘦針控制體重，盼提升受孕機率，但這類藥物會延緩「胃排空」，婦女應在取卵或植入手術前，停藥1至2個月，否則恐增加手術麻醉過程中，嘔吐與吸入性肺炎，甚至窒息風險，且體重下降過快，反而不利懷孕時機掌握。

開業生殖醫學科醫師李日升說，一項國際研究結果顯示，使用瘦瘦針孕婦活產率僅67%，低於過重孕婦活產率72%，及糖尿病孕婦活產率81%，顯示減重雖是提升生育率手段之一，「但瘦瘦針並非萬靈丹」，應有專業醫師指導，且即使選擇使用瘦瘦針，在體重達到備孕標準，進入生殖醫學療程之前，應及時停藥，回歸規律運動與營養調整，才能在健康代謝狀態下，安全迎接新生命。

李日升表示，瘦瘦針藥物機轉為調節食慾與血糖，現有研究未直接顯示使用瘦瘦針會影響卵巢功能或卵子品質，但短時間內體重下降過快，恐導致月經周期改變，或造成排卵延遲，不利於掌握懷孕時機，且對於準備懷孕女性而言，體態控制重點並非減重藥物本身，而是身體是否已經回到穩定、適合懷孕的狀態。

「瘦瘦針在生殖治療中潛藏危機。」李日升表示，婦女體重、代謝與荷爾蒙趨於平衡後，再進行凍卵或試管療程，成功率與安全性都較理想，瘦瘦針等GLP-1類型藥物，除短期抑制食慾，還會延緩胃部排空速度，取卵手術需進行麻醉，患者胃部食物殘留過多，麻醉時易造成逆流，引發嚴重吸入性肺炎，甚至窒息，建議取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月，讓藥物充分代謝。

李日生說，除為了麻醉安全，停用瘦瘦針也可讓身體代謝與荷爾蒙回歸穩定，基於優生學考量，懷孕期間應全面停用減重藥物，不過，即使在瘦瘦針施打期間，發現意外懷孕，婦女也不必過度焦慮，一項歐洲研究顯示，懷孕初期使用瘦瘦針孕婦，畸形胎兒風險並未大幅增加，但該研究樣本數有限，建議使用瘦瘦針的孕婦，應立即停藥並諮詢生殖科、婦產科醫師，安排後續追蹤。

開業生殖醫學科醫師李日升指出，一項國際研究結果顯示，使用瘦瘦針孕婦活產率僅67%，低於過重孕婦活產率72%，及糖尿病孕婦活產率81%。圖／宜蘊醫療提供
開業生殖醫學科醫師李日升指出，一項國際研究結果顯示，使用瘦瘦針孕婦活產率僅67%，低於過重孕婦活產率72%，及糖尿病孕婦活產率81%。圖／宜蘊醫療提供

懷孕 孕婦 體重

延伸閱讀

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

女律師林沄蓁控逼墮胎、離職 法院判呂秋遠要賠60萬元

瘦瘦針藏人工生殖麻醉風險 凍卵試管停藥1至2月

當了媽媽身材更火辣！愛雅中空拍孕婦寫真外洩東西半球

相關新聞

今起全台有雨北東愈晚愈冷 氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

今天鋒面通過之後，冷空氣隨之而來，預期強度為東北季風或大陸冷氣團，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，下個周末將有更...

冷空氣今晚發威「中部以北+宜蘭」衝擊最大 先濕冷再轉乾冷

新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境水氣增多，濕冷讓人體...

今起轉雨降溫至少冷4天 吳德榮：2月7至9日強冷空氣 歐美模式估寒流

今晨桃園及苗栗有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上...

霸王級寒流恐再現？ 氣象專家打臉：預報時間長達10天以上的別太認真

對於氣象粉專日前引用美國模式預報指2月9日北台灣平地可能出現0度低溫，如此一來冷空氣強度恐怕會超越10年前的霸王級寒流，...

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

「瘦瘦針」近來是熱門話題。生殖醫師觀察，許多受多囊卵巢症候群或肥胖症困擾的備孕女性，也會利用瘦瘦針控制體重，盼提升受孕機...

火燒心、喉嚨卡別輕忽 嚴重胃食道逆流恐釀食道癌前兆

現代人因工作忙碌、壓力大、三餐作息不正常、暴飲暴食及抽菸喝酒，導致胃食道逆流「纏身」，如果輕忽且未妥善治療，甚至可能發展成食道癌。苗栗縣衛生局也提醒民眾，當出現胸口灼熱、嗆酸、惡心想吐、胃脹胸悶時，很可能就是胃食道逆流的症狀，如果已改變生活型態及使用非處方藥品後，症狀卻持續2周以上，應盡速就醫，接受進一步診察。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量、抽菸有礙健康

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。