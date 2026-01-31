今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

今天鋒面通過之後，冷空氣隨之而來，預期強度為東北季風或大陸冷氣團，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，下個周末將有更強冷空氣南下。

今天台灣受到鋒面影響，還有東北季風或大陸冷氣團增強，各地愈晚感受上氣溫明顯降低。曾昭誠表示，這波冷空氣預計影響到下周二清晨，迎鋒面降雨比較多，北部、宜蘭整天感受涼冷，其他地區早晚偏涼。

目前台灣地區雲量偏多，中高層雲系通過台灣上空，各地都是多雲的狀況，偶爾飄些小雨。曾昭誠表示，鋒面已經移動到台灣東方海面上，有部分通過台灣上空，所以迎風面基隆北海岸、宜蘭、東半部、恆春半島都會有迎風降雨發生。台灣海峽、中南部上空有降雨回波通過，屬於中高層雲系部分，通過台灣時中南部地區也會有飄小雨機會。如果它通過3000公尺以上高山、溫度又在0度左右或更低，會有零星飄雪或下冰霰的機會。

未來天氣，曾昭誠表示，鋒面已經通過台灣，後面的大陸冷高壓持續南下，所以冷空氣從今天晚上就會明顯南下，全台各地都會受到冷空氣影響，特別是北部、宜蘭感受上更明顯。冷空氣影響到下周二清晨，下周二白天開始台灣附近慢慢轉為偏東風，東北季風也會開始減弱，各地溫度逐漸回升，一直到下周五都是差不多的情形。

他表示，台灣的風向會從東風漸漸轉為東南風的情形，所以下周二至下周五各地溫度溫暖、舒適，迎風面降雨也會比較少一點。但下周五晚上開始，有更強的大陸冷高壓逐漸南下，預計冷高壓帶來的冷空氣在2月7日過後影響台灣，屆時將有更明顯的降溫。

溫度趨勢，曾昭誠說，今天是東北季風或大陸冷氣團南下，入夜過後就會明顯愈來愈冷，特別是北部、宜蘭、中部地區入夜後到明天清晨溫度明顯下降，可能明天清晨14至15度左右，南部、花東17至19度左右。明天到下周一北部、宜蘭白天溫度16至18度左右，整天感受上偏涼；中南部、花東白天溫度稍下降，但是都有20度左右或更高的溫度。

曾昭誠表示，下周二清晨過後，冷氣團慢慢減弱，各地氣溫逐漸回升，一直到下周五。可能在下周二過後各地都會有20度以上，中南部會更高一點。下個周末將有更強冷空氣南下，這波冷空氣影響，又會有明顯降溫。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天開始因為華南雲系，即中層雲系通過，迎風面北部、東半部、恆春半島都會有比較明顯降雨；其他地區降雨機率提高，所以中南部也有零星飄雨狀況，為不定時毛毛細雨或小雨，各地山區也有降雨機會。下周一、下周三華南雲系已經通過，剩下東北季風或冷氣團影響，桃園以北、東半部、恆春半島有迎風降雨，中南部降雨趨緩，山區仍有下雨機會。下周二過後，迎風面降雨逐漸趨緩。下周三至下周五各地慢慢轉乾，為晴到多雲天氣，只有花東地區、恆春半島零星降雨。