咳不停別當小感冒！冬季呼吸道疾病齊發 醫師提醒健康保護措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林孟賢醫師提醒大家，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。圖／大千綜合醫院提供
林孟賢醫師提醒大家，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。圖／大千綜合醫院提供

近來氣溫驟降，苗栗市大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢提醒大家，低溫與空汙（PM2.5）是冬季健康的殺手，尤其是長輩與慢性肺病患者，如果將嚴重肺炎或肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療導致必須住院，甚至危及 生命。

林孟賢指出，冬季呼吸道疾病激增主要受3大因素影響，包括溫差變化劇烈、寒冷乾燥空氣、PM2.5空氣汙染。這些因素不僅容易引發感冒、流感、肺炎，更可能誘發慢性阻塞性肺疾病（COPD）、氣喘及肺結核等慢性疾病惡化。

由於流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，病人會出現咳嗽加劇、痰液變濃稠且不易咳出等症狀，對於有慢性肺病的病人，更可能導致呼吸困難惡化，大幅提高住院率及死亡風險。

他表示，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆而被忽略。民眾應認識以下常見疾病及特徵：感冒、流感（咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒）；肺結核（持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食慾不振）；肺炎（咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難）；慢性阻塞性肺疾病（持續咳嗽、咳痰、呼吸困難）；氣喘（咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難）。

林孟賢強調，如果出現2至3周以上的久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，千萬別輕忽，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。

同時，也呼籲民眾做好冬季防護措施，包括注意防寒保暖、按時服藥、外出配戴口罩、空汙嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息、慢性肺病病人應定期回診追蹤。最重要的是，高風險族群應施打肺炎鏈球菌、流感及最新病毒株的新冠疫苗，才能有效提升保護力、預防重症。

預防冬季呼吸道疾病，外出時記得配戴口罩保護自己。圖／大千綜合醫院提供
預防冬季呼吸道疾病，外出時記得配戴口罩保護自己。圖／大千綜合醫院提供

