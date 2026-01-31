快訊

鋒面通過及冷空氣南下轉濕冷 注意保暖防寒…這時才回暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風漸南下影響，各地雲量多大致為陰時多雲天氣，有短暫陣雨發生，且逐步降溫。聯合報系資料照
今天鋒面通過及東北季風漸南下影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地雲量多大致為陰時多雲天氣，有短暫陣雨發生，迎風面北海岸至東北部累積降雨稍多，南部地區降雨稍集中在山區，仍有海上對流移入帶來陣雨發生。

明天鋒面漸遠離，轉受東北季風及華南雲系東移影響，各地大致維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，薛皓天表示，仍以南部地區降雨較不明顯，氣溫也隨東北季風強度增強而再下降。

氣溫方面，薛皓天表示，各地會逐步降溫，中北部及東北部高溫約16至19度、中部高溫約18至22度、南部及花東高溫約21至25度；夜間清晨各地稍冷，嘉義以北及宜蘭低溫約13至15度，其餘低溫約16至18度。

薛皓天表示，本波冷空氣強度可接近或達大陸冷氣團等級，注意保暖防寒，另外隨著冷空氣移入，且中層（700hPa）有明顯水氣移入，今夜至下周一清晨前中部以北3000公尺以上高山有路面結冰、冰霰或降雪發生。

下周一持續受東北季風或大陸冷氣團影響，薛皓天表示，迎風面北部、東部及山區維持陰有短暫陣雨天氣，西部雲量仍多，陰或多雲天氣局部有零星飄雨機會，僅南部局部有陽光露臉。氣溫方面中部以北及宜花地區高溫在20度以下，其餘地區高溫約22至25度。

薛皓天表示，下周二冷空氣減弱，環境偏東風，迎風面北部及東部雲量偏多大致為多雲天氣，東北部及東部局部有零星短暫雨，桃園以南的西部地區轉晴到多雲天氣。下周三至下周五上半天各地轉晴時多雲，迎風面東部雲量會稍多，較無明顯降雨發生，且氣溫明顯回升，整體偏暖、南部稍熱，此段時間天氣最為穩定。

不過，他說，下周五有鋒面建立並南下，周五下半天起鋒面系統東移至北部海面，後續東北季風增強，水氣增多，中北部及東部轉多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲時晴天氣。

後續下周末有一波較強冷空氣南下，薛皓天表示，為先濕後乾冷天氣，其冷空氣強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，各地夜間清晨皆寒冷，局部有11至13度低溫，冷空氣預報強度仍有變化，追蹤最新天氣資訊，並提前做好防寒準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

