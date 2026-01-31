快訊

冷空氣今晚發威「中部以北+宜蘭」衝擊最大 先濕冷再轉乾冷

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
冷空氣今晚發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
冷空氣今晚發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面。今晚至明晨，中部以北及宜蘭地區最低溫普遍在13至15度之間，而南部及花東地區則在15至19度，適時增添衣物，特別是長輩及心血管疾病患者更需注意溫度變化，完善保暖工作。

另一方面，他說，若溫度與水氣條件配合，今晚起，中部以北及宜蘭、花蓮地區3000公尺以上的高山，有零星降雪或地面結冰的機率。前往高山追雪時，多留意道路結冰及路面濕滑情形。

至於最冷時間點，他表示，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在明天至下周二清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 保暖

