鋒面通過全台溼答答 冷氣團接力南下愈晚愈冷 高山有零星降雪機率

今天鋒面通過，各地降雨機率逐漸提高，中央氣象署表示，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區，南部平地亦有零星降雨機會。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗及桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

溫度方面，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度。隨著冷空氣進一步南下，各地愈晚愈冷。預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為溼冷。

明天華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

下周一至下周二清晨東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。下周二白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升。下周一水氣仍多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲。下周二水氣減少，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周三至下周五各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周六至2月9日另一冷空氣南下及影響，各地天氣轉冷；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

若溫度與水氣條件配合，今晚起至下周一，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山留意道路結冰及路面溼滑情形。