今起轉雨降溫至少冷4天 吳德榮：2月7至9日強冷空氣 歐美模式估寒流

今晨桃園及苗栗有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層多，伴隨鬆散降水回波，北部已有零星飄雨。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗及桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

今天冷空氣南下，吳德榮說，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

吳德榮表示，明天至下周二冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右。明天、下周一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下周二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；吳德榮表示，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下周四的清晨、台北測站也因此有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

至於是否還有寒流？吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周五晚起鋒面抵達，2月7至9日另一波很強的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的動力模式及其AI模式，4種模擬不但強度很分歧，「歐洲模擬為強烈，美國模擬亦將原超強寒流大幅調弱為強烈」，氣溫最低的時間亦不一致，且皆持續調整中，故莫急下定論，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。