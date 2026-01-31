1張圖看天氣展望 未來2周變化快速 北東溫度降幅大

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周天氣變化快速，北方系統影響期間，氣溫下降，迎風面的北部及東半部降幅較大。

雨量方面，第1周期初鋒面通過及華南雲系東移影響，中部以北及東半部有短暫雨；其他時候，台灣整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，北部及東半部有局部零星短暫雨。注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。