1張圖看周末天氣變化 鋒面通過全台有雨 氣溫直墜有機會達冷氣團門檻

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗及桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓鋒面建立，清晨鋒面會逐漸移入中部以北地區，會開始有短暫陣雨發生。白天東北季風逐漸增強，迎風面東北部及東部有短暫陣雨，氣溫隨季風增強而下降。北部及東北部氣溫約13至19度，中部約15至22度，南部約17至25度，花東約17至24度。

明天鋒面及短波槽逐漸東移遠離，不過天氣風險公司表示，預報顯示有華南雲系東移通過，水氣仍較多，中部以北、東半部維持陰天局部有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲局部也會有飄雨或小雨機會。

明天也將是冷平流較為明顯的一天，天氣風險公司表示，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天氣溫約13至15度，中部約14至19度，南部約15至24度，花東約16至22度，南北之間溫度的差異會比較明顯。明天晚間至下周一清晨在中部以北及宜蘭都會區低溫約13至14度左右，空曠處及近山區局部低溫可能來到10至12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，中部以南空曠處及近山區局部低溫約11至14度，感受上仍會是比較溼冷的情況。

天氣風險公司說，下周一底層維持較強東北季風，白天期間中層仍有水氣通過，傍晚起乾空氣會逐漸移入，因此下周一白天各地雲量仍多，北部、東半部及中部局部仍有短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，各地山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部氣溫約13至17度，中部約14至20度，南部約15至24度，花東約16至23度。晚間槽線逐漸減弱遠離，下周二清晨雲層會逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會。

至於高山降雪機率，天氣風險公司表示，周末到下周一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在明天晚間到下周一白天這段期間，700hPa（3000公尺）高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。