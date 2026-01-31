霸王級寒流恐再現？ 氣象專家打臉：預報時間長達10天以上的別太認真
對於氣象粉專日前引用美國模式預報指2月9日北台灣平地可能出現0度低溫，如此一來冷空氣強度恐怕會超越10年前的霸王級寒流，對此，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不要太相信單一模式、單一時次的預報結果，要多看幾家的資料，「貨比三家不吃虧」。
吳聖宇表示，預報時間長達10至14天的，「請先當作娛樂效果就好，或是當成一個趨勢參考，不要太認真」。通常要7天之內的預報，才會讓預報人員開始認真對待，5天之內的預報才有比較高的把握，3天之內的預報大致可以定調。
中央氣象署預報下周末之後確實會有冷空氣影響，不過，氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，由於時間還有1周左右，下降的溫度幅度在各家模式預測上分歧度還是滿大的，氣象署持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
