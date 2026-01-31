健康你我他／自製蜂蜜吐司 蘋果豆漿順口

在我們家，早餐是每天為身體打底的重要開始。大多數時候，餐桌上都能看見自己準備的簡單均衡的早餐，讓全家在一天開始前，先好好照顧健康。

主食通常是自製蜂蜜吐司或簡單麵包。選用單純的食材，少油少糖，經過發酵與烘烤後，口感柔軟，帶著自然的蜂蜜香氣，不僅吃得安心，也更容易消化。

搭配水煮蛋或荷包蛋補充蛋白質，加上當季蔬果，讓營養來源更完整，顏色繽紛，看了心情也跟著明亮起來。

飲品則會依季節與身體狀況做變化。有時是以黃豆和蘋果打成的蘋果豆漿，口感溫和順口；有時換成綜合水果汁，補充維生素；也會做南瓜豆漿，帶著自然甜味，同時增加飽足感。這些飲品不加多餘調味，只保留食材原本的風味，喝起來清爽無負擔。

這樣的早餐日復一日，看似平凡，卻是我們家維持健康的重要習慣。透過簡單料理與規律飲食，讓身體慢慢累積能量，也讓生活多了一份安心與從容。對我們而言，健康養生不是刻意追求，而是在每個清晨，用一份用心準備的早餐，溫柔地照顧自己與家人。