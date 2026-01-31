聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／自製蜂蜜吐司 蘋果豆漿順口
在我們家，早餐是每天為身體打底的重要開始。大多數時候，餐桌上都能看見自己準備的簡單均衡的早餐，讓全家在一天開始前，先好好照顧健康。
主食通常是自製蜂蜜吐司或簡單麵包。選用單純的食材，少油少糖，經過發酵與烘烤後，口感柔軟，帶著自然的蜂蜜香氣，不僅吃得安心，也更容易消化。
搭配水煮蛋或荷包蛋補充蛋白質，加上當季蔬果，讓營養來源更完整，顏色繽紛，看了心情也跟著明亮起來。
飲品則會依季節與身體狀況做變化。有時是以黃豆和蘋果打成的蘋果豆漿，口感溫和順口；有時換成綜合水果汁，補充維生素；也會做南瓜豆漿，帶著自然甜味，同時增加飽足感。這些飲品不加多餘調味，只保留食材原本的風味，喝起來清爽無負擔。
這樣的早餐日復一日，看似平凡，卻是我們家維持健康的重要習慣。透過簡單料理與規律飲食，讓身體慢慢累積能量，也讓生活多了一份安心與從容。對我們而言，健康養生不是刻意追求，而是在每個清晨，用一份用心準備的早餐，溫柔地照顧自己與家人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言