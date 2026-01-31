愛肝達人站／老婆上吐下瀉，老公沒事，怎沒同甘共苦？

一對夫妻來看診，太太一坐下就說：「醫師，我昨晚吐到不行。」

她半夜開始上吐下瀉，吐了十幾次、拉了好幾次，人已經虛脫到連手機都拿不動。

我下意識問了一句：「先生呢？」

老公一臉平靜地說：「我沒事，很好。」

這就怪了。這對夫妻一向感情不錯，照理說應該患難與共，怎麼沒有同甘共苦？

再追問病史，事情變得更有意思。前一天中午，兩人一起外出吃午餐，吃的都是麵。怎麼沒照大家最近熟悉的「日本模式」──太太有事，老公也要跟著有事？

仔細再問，關鍵出在兩人吃的麵不一樣。老公吃的是牛肉麵，太太吃的是炸醬麵。牛肉麵的牛肉通常長時間燉煮，湯滾、肉熟、溫度高，對細菌來說，幾乎是生存絕地。但炸醬麵就不一樣了。麵條是現煮的沒錯，問題常出在那一坨「靈魂醬料」。

炸醬多半是事先炒好，放在一旁備用，上桌前不一定再充分加熱。天氣一熱，這種「熟過、又冷卻、再常溫等待」的食物，很容易變成細菌的溫床。於是常見的結果就是：麵沒問題，醬出問題；老公平安回家，老婆半夜抱著馬桶。

俗話說：「病從口入，禍從口出。」這句話在醫學上，幾乎天天都在上演。像蔥、蒜、香菜這類佐料，看起來無害，卻常常沒有真正煮沸。細菌進入腸胃道後大量繁殖、分泌毒素，在胃裡作怪、引起噁心嘔吐的，醫學上多半稱為急性胃炎；如果一路跑到腸子裡開趴，腹瀉不停，才叫腸胃炎。

所以，很多病人會說：「我怎麼一吃完就吐？」那不是腸子太快，是毒素在胃裡先動手。

幾十年前，還有一種令人聞之色變的細菌──霍亂弧菌，會造成人體水分迅速大量流失，腹瀉不止，若未及時補液治療，甚至可能休克致死。

例如生魚片，是許多人的最愛，一旦處理不潔、受到汙染，也可能引發嚴重感染。因此器官移植病人，因長期服用抗排斥藥物、免疫力低下，醫師一定會再三叮嚀：絕對不能吃生食。道理就在這裡。

臨床上最常聽到的一句話是：「我們明明吃一樣的，為什麼只有我出事？」其實很多時候，差別不在主菜，而在那些看似不起眼、卻沒再加熱的配角。

