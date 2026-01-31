院長講堂／恆基院長顏簡美珠 強化轉診綠色通道 扭轉恆春醫療劣勢

恆春半島是台灣最南端的「醫療偏鄉」，恆春基督教醫院院長顏簡美珠2024年上任後，強化「綠色通道」，發展居家遠距醫療，並邀家醫專科護理師進駐，且推動資深護理回流方案，希望能扭轉恆春半島的醫療劣勢。

因為一本傳記 決心從醫

顏簡美珠國中時閱讀一位印度整形外科女醫師的傳記，替痲瘋病患做整形手術同時傳福音，成為一位受人尊敬的醫師，備受激勵的她，便決心從醫。她與恆基的緣分從大學時開始，大四曾拜訪過恆基，畢業後在高醫及大同醫院擔任主治醫師期間，就常南下支援恆基小兒科門診並看照住院病人。

結婚後與身為牙醫的先生「夫唱婦隨」，周末到恆基支援。之後與先生一起到德國進修，顏簡美珠並取得德國杜賓根大學小兒腫瘤學臨床醫學博士。返台後適逢衛生署（現在衛福部）推動家庭醫學，鼓勵醫師出國進修，她申請到加拿大多倫多大學家庭暨社區醫學中心進修。

退休臨危受命 接掌恆基

回國後，屏基向顏簡美珠招手。當時屏基做很多社區服務，也有安寧、戒菸等需求，又與她的信仰相符，因此便到屏基任職。在屏基服務期間，發現很多年輕人上班時遇到職災，整個家庭都受影響，深刻體會到職場醫療的重要性，她因此到台大職業醫學與工業衛生研究所攻讀碩士。

要維護民眾的健康，政府的制度遠比個人的控制更為重要。顏簡美珠說，像戒菸單靠個人意志力很難成功，但如果政府制定「菸害防制法」、提高香菸稅率，就能更有效地達到民眾戒菸的結果。職場健康則是預防勝於治療，「預防醫學能解決許多疾病根源」，但不能只靠個人努力，要從體制與職場著手，政府要有相關的立法、勞檢等措施。

後來顏簡美珠到義大醫院服務到屆齡退休。退休後，2019年她受邀到恆基服務，繼續奉獻自己，「現在已到了人生的最後階段，遵從著我的心決定把心力放在哪裡」。

前年恆基前院長突然離職，原已退休的她，在醫院急需之際，因信仰的呼召與使命，加上對恆基現況的了解，她臨危受命接任院長。

恆春基督教醫院院長顏簡美珠到牡丹衛生所看診。圖／顏簡美珠提供

不斷溝通醫護 全力留才

上任後，她馬上面臨急診32班缺口、護理師與醫師人力流失、醫院制度不健全等壓力，她從禱告中尋求力量外，也不斷與醫院同仁溝通，齊心協力補破網，例如加強轉診的「綠色通道」，與醫學中心合作建立智慧輔助居家遠距醫療系統，引進家醫專科護理師到偏鄉服務與教學，協助居家護理所成立等。

顏簡美珠效法耶穌採「僕人式領導」與「關係導向」，先理解夥伴的困難，再找方法成就對方。不過單純的「幫忙」不足以促進成長，仍需建立SOP與回饋機制，才能兼顧同理及績效。她也不斷叮嚀院內醫護人員，「健康與家庭最重要，工作其次」。

由於恆春半島召募醫師不易，顏簡美珠透過醫中計畫與其他醫院合作來增加人力，並擴大綠色通道及遠距醫療，針對腦中風取栓、急性心肌梗塞、婦兒重症重大外傷等強化後送機制。同時加強智慧醫療、教育訓練、設立安寧病房、申辦長照在宅急症醫療等，讓偏鄉的醫療更完善。

顏簡美珠（前排左三）到社區分享在宅醫療。圖／顏簡美珠提供

門診空檔 騎單車多走路

恆基人力不足，顏簡美珠仍在第一線看診，每周有3班門診及1班早安門診，每個月6次巡迴門診，到牡丹及楓港看診。

雖然工作忙碌，顏簡美珠養成健康生活型態，維持規律作息、飲食採地中海飲食，多走路，休假時騎腳踏車維持體力；也會透過信仰禱告、散步，與好友吃美食、談心等來紓壓。家庭則是她的重要支柱，有困難時便與家人多溝通，彼此互相理解。

顏簡美珠

現職：恆春基督教醫院院長

學歷：高雄醫學院熱帶醫學研究所碩士、台大職業醫學與工業衛生研究所碩士、德國杜賓根大學小兒腫瘤學臨床醫學博士

經歷：義大醫院職業醫學科主任、義大醫院家庭醫學科主治醫師、多倫多大學家庭暨社區醫學中心研究員

專長：家庭醫學、減重、體檢、戒菸、居家照護、疫苗接種、職業醫學、勞工健康服務、母性健康保護、職場復配工、新進人員選工配工、職場健康危害判定、企業臨場健康服務

給病人的一句話：

面對困難時，將一切痛苦交給耶穌。