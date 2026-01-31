聽新聞
基隆春節往返雙北 客運上千班次

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運，基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，第一波返鄉圍爐，預估13日下午5時至16日除夕上午，台62線快速公路安樂端、台2線基金公路、台2線福隆路段等，都會有很多過境車流，最容易塞車。

交通部台北市區監理所長戴邦芳說，協調多家業者春節期間實施88條國道客運路線，從以前的85折下殺到全票6折優惠；另外也提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內使用電子票證轉乘在地客運均可享有基本里程（或一段票）免費優惠；轉乘指定幸福巴士路線則可以免費搭乘。

另外，水金九地區向來是連假民眾爭相前往遊玩勝地，春節連假期間，基隆客運1062「台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

國道客運 班次 大眾運輸 幸福巴士

