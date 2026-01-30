聽新聞
0:00 / 0:00

修法三讀 社宅須保留2成婚育宅

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導

立法院會昨三讀通過住宅法修正案，明定社會住宅應提供至少百分之廿比率，出租給新婚二年內或育有未成年子女的婚育家庭等。國民黨立院黨團表示，將「婚育優先」與「租賃透明」入法，是為搶救少子化及爭取青年育兒家庭實質居住正義。內政部表示，公布每坪租金價格部分，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範。

現行住宅法規定，社宅應至少提供百分之四十以上比率出租給經濟或社會弱勢者。這次修法，增訂應提供至少百分之廿比率的「婚育宅」，朝野都有高度共識。昨立法院會全案表決時，獲藍、綠、白三黨一○八票全票通過，連主持議事的立法院長韓國瑜都驚呼，出席一○八票、反對○票、棄權○票。

三讀條文也明定，為確保民眾即時掌握全國社宅招租等相關資訊，內政部應建置全國統一申請登記平台，並定期統計分析，將其供給區位、戶數需求、房型配比及所需公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫依據。

三讀條文也增訂第十九條之一，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達百分之五十為原則；另增訂第廿條之一，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、畫設社宅所需用地。

內政部長劉世芳表示，政府持續推動租金補貼、包租代管與多元社宅三軌政策，中央與地方將共同合作，朝照顧百萬戶租屋家庭目標邁進。

內政部表示，公布每坪租金價格部分，因現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，實際面積資料的提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，才能實質促進租賃住宅市場資訊透明與健全發展，而不造成地方政府執行同仁嚴重負擔。

國民黨立委黃健豪表示，台灣長期低薪高房價，年輕人面臨買房與育兒兩難，因此率先提案修法，明訂婚育宅獨立比例，保障育有未成年子女或準備成家的家庭優先入住社宅，且不排擠弱勢族群，盼建立更完整的婚育住宅支持體系。

社會住宅 住宅法 內政部 租金

延伸閱讀

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

住宅法修法今闖關 黃國昌：租屋市場透明化、提高包租補助待表決

高雄大寮社宅婚育宅拚生育率 民代憂車位不足恐陷停車費比租金貴

綠嗆在野不敢倒閣重選 羅智強：賴總統敢辭職改選嗎？

相關新聞

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】自立老年 從容準備單程路

Ａ是位經濟無虞的八十歲男性，栽培了三個女兒都在美國定居，擔任醫師、律師、銀行家等高成就職業，每年回國一次。不久前，Ａ跌倒...

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】月費不到2萬元…連結長照 打造共老宅

一個月三萬元的退休金，也住得起有獨立套房又有公共空間，可供餐、上課、交流的照顧住宅嗎？「台灣目前很多提供給健康的老人住宅...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友...

基隆春節往返雙北 客運上千班次

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。