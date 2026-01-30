新聞眼／保狼醫執業權 誰顧病人安全

監察院因台大醫院性平案糾正衛福部，質疑性侵病患的前住院醫師黃信穎，於調查期間完成專科醫師訓練，要衛福部訂出終止訓練標準。衛福部長石崇良以醫師執業自由為由，稱「一次犯錯就廢執照不符比例原則」，形同把衛福部在去年Me Too浪潮後倡議的「性騷零容忍」拋諸腦後，也讓病人安全淪為空談。

台大醫院接連爆發黃信穎性侵案及婦產部前主任陳思原性騷案，民團呼籲衛福部應公布狼醫資訊，衛福部不只一再延後狼醫查詢平台上路時間，還被醫改會發現平台僅列入二○二三年之前的判決定讞案件，調查中性平案件仍被蓋牌。

醫院性平案暴露衛福部醫政與衛政缺乏聯繫，社政單位掌握狼醫資訊，無權要求停業，衛福部始終不願正視缺失，予以改正。

就連監察院點出對涉案醫師應有終止訓練機制，石崇良仍忽視監督，執意袒護醫界，人人皆會犯錯的說法，看似寬容大度，實則忽略醫病之間權力不對等，病人更易陷於權勢性侵危機。

各職業別工作者，性侵幾無容忍餘地，教師若涉性侵，不僅需被解聘，且終身不得任教，醫師工作內容接觸民眾身體機率高，更該嚴加管理。主管婦女保護業務的衛福部長認為「狼醫可教化」，應輔導後讓其恢復執業，令人難以置信。

衛福部不該一面大呼性騷零容忍口號，一面輕縱狼醫，應秉公嚴懲狼醫，還給民眾安全就醫環境。