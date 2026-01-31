聽新聞
狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

聯合報／ 記者林琮恩蔡晉宇翁唯真陳雨鑫／綜合報導
台大醫院屢發生狼醫事件，監察院糾正台大醫院（圖）與衛福部，要求衛福部明訂涉案醫師終止訓練條件。對此衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則。本報資料照片
台大醫院屢發生狼醫事件，監察院糾正台大醫院（圖）與衛福部，要求衛福部明訂涉案醫師終止訓練條件。對此衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則。本報資料照片

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，應提供輔導，經評估後讓其恢復執業，以保障醫師執業自由。

藍委批已是犯罪 民眾難安心就醫

國民黨立委王育敏批評，無論是性騷或是性侵，都已屬於「犯罪」的範疇，犯罪與犯錯是完全不同概念，部會首長應協助讓制度落實，而不是輕放「犯罪」，特別是乘病人之危侵犯病患的醫師，更應該嚴查，石崇良應收回「犯錯說」的言論，否則民眾難以安心就醫。

紀惠容表示，台大醫師黃信穎利用執勤時間，以進行「性功能測試」為由性侵女病患，要求她在無護理師陪同下，於診間褪去下身衣著並躺上檢查台，進而實施指侵。案發後，患者向護理師求助並委由親友代為報案，但台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，導致黃信穎在事發後仍能到急診病床接觸被害人，造成她極度驚嚇恐慌。

台大醫院調查此案後，雖記黃信穎兩次懲處，卻仍讓黃如期完成婦產科住院醫師訓練。另一案為台大醫師陳思原利用公務上權勢機會，性騷擾多名住院醫師，台大醫院處理本案時，未即時依性別平等工作法，對陳思原為相關禁制處分，後續即使做禁制處分也未能落實執行，陳思原依然能固定、持續進出該院婦產部住院醫師研修辦公室。

衛福部長石崇良表示，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良表示，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則。記者林琮恩／攝影

性騷事件 監察院促完善隔離方案

王幼玲表示，調查過程可知，對台大醫院婦產部的醫師來說，申訴代表風險，被約談者都非常擔心身分若暴露將影響職涯，因此陳思原案有加害者、受害者，一度卻沒有申訴人，直到有受害者無法接受被誤會刻意引誘陳，事件曝光。

監察院糾正台大醫院久缺應處急診場域性騷擾事件的有效隔離方案，衛福部也應以此案為鑑，盡速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式糾正函文後，將依監察院意見檢討內部流程，提出修正與改革方向，並對外說明。

永久廢照 石崇良稱不符比例原則

石崇良回應，將依糾正案研擬訂定專科醫師訓練終止要件，但只要是人都會犯錯，若因一次涉及性平事件，就被永遠廢止醫師執照與證書，不符比例原則，應藉由輔導措施，幫助其改善相關行為，經評估後回到正軌恢復執業，確保醫師執業自由，就像幫助犯錯者回歸社會一樣。

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

